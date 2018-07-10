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Tarım ve Orman Bakanlığında devir teslim töreni

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 19:18 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığına getirilen Bekir Pakdemirli, görevi Ahmet Eşref Fakıbaba'dan devraldı - Bekir Pakdemirli: - "İnşallah bu yeni dönemde üreticimizi, çiftçimizi ezdirmeden ama tüketicimizi de gıda enflasyonuna karşı koruyarak Türk tarımını iyi yerlere götürürüz" - Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Yeni sistemin ve Sayın Bakanımızın çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum. İnşallah ülkemiz de bunu sonuçlarıyla görecek"

Tarım ve Orman Bakanlığına getirilen Bekir Pakdemirli, görevi eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan devraldı.

Pakdemirli, Bakanlıktaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, dünden itibaren Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını, bunun büyük sorumlulukları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Bakan olacağını pazar günü öğrendiğini belirten Pakdemirli, "Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çağrılırsanız, bunu (bakan olacağınızı) düşünürsünüz ama hangi bakanlık olduğunu bilemezsiniz. Bende pilotluk var, 'Acaba Ulaştırma mı?' diye düşündüm. Tayyip Bey tarımla ilgili olduğunu söyleyince 'Emriniz olur.' dedim." ifadesini kullandı.

Ailesinin bir çiftliği bulunduğunu anlatan Pakdemirli, burada üzüm, zeytin gibi ürünler ürettiklerini, ufak bir zeytinyağı tesisi ve iki tavuk kümesi bulunduğunu, bu sebeple işin biraz matematiğinden anladığını dile getirdi.

Pakdemirli, çiftçiliğin ana gelir kalemleri olmadığını vurgulayarak, "Çiftçiliği hakkıyla yapmaya kalktığınız zaman çok çok harcıyorsunuz, az az kazanıyorsunuz. İnşallah bu yeni dönemde üreticimizi, çiftçimizi ezdirmeden ama tüketicimizi de gıda enflasyonuna karşı koruyarak Türk tarımını iyi yerlere götürürüz." dedi.

Yeni sisteme bürokrasinin adapte olması gerektiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Çünkü eskiye göre daha hızlı çalışacağız. Eskiden çok basit bir şey için bile yasa çıkarmak gerekirken bugün o gereklilikler ortadan kalkmış oldu. O yüzden bugün yöneticilerin artık çok bahanesi kalmadı." diye konuştu.

Pakdemirli, Bakanlığı dönemindeki çalışmaları nedeniyle Fakıbaba'ya teşekkür ederken, yeni dönemin sloganının da "Çiftçimizin yüzü gülsün, çocuklarımız ormanlarla büyüsün." olduğunu bildirdi.

- "Yeni sistemle yeni sayfa açılıyor"

Fakıbaba da Bakanlık görevinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğini anımsatarak, "Takım arkadaşlarımla beraber almış olduğum bayrağı üst seviyeye getirmek için büyük gayret sarf ettik." dedi.

Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Fakıbaba, şunları söyledi:

"Yeni bir sistemle yeni bir sayfa açılıyor. Bu yeni sistemin ve Sayın Bakanımızın çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum. İnşallah ülkemiz de bunu sonuçlarıyla görecek. Ben tekrar Sayın Bakanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, görevi Fakıbaba'dan devraldı.

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