Tarım ve Orman Bakanlığında devir teslim töreni

Tarım ve Orman Bakanlığına getirilen Bekir Pakdemirli, görevi eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan devraldı.

Pakdemirli, Bakanlıktaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, dünden itibaren Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını, bunun büyük sorumlulukları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Bakan olacağını pazar günü öğrendiğini belirten Pakdemirli, "Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çağrılırsanız, bunu (bakan olacağınızı) düşünürsünüz ama hangi bakanlık olduğunu bilemezsiniz. Bende pilotluk var, 'Acaba Ulaştırma mı?' diye düşündüm. Tayyip Bey tarımla ilgili olduğunu söyleyince 'Emriniz olur.' dedim." ifadesini kullandı.

Ailesinin bir çiftliği bulunduğunu anlatan Pakdemirli, burada üzüm, zeytin gibi ürünler ürettiklerini, ufak bir zeytinyağı tesisi ve iki tavuk kümesi bulunduğunu, bu sebeple işin biraz matematiğinden anladığını dile getirdi.

Pakdemirli, çiftçiliğin ana gelir kalemleri olmadığını vurgulayarak, "Çiftçiliği hakkıyla yapmaya kalktığınız zaman çok çok harcıyorsunuz, az az kazanıyorsunuz. İnşallah bu yeni dönemde üreticimizi, çiftçimizi ezdirmeden ama tüketicimizi de gıda enflasyonuna karşı koruyarak Türk tarımını iyi yerlere götürürüz." dedi.