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Tarım ve Orman Bakanlığından "Gediz Nehri" açıklaması:

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 13:16 | Son Güncelleme

"Gediz Havza Koruma Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalarla, Gediz Nehri'nin temizlenmesi konusunda büyük bir aşama kaydedilmiştir. Sayın Bakanımızın da hassasiyetle takip ettiği temizleme çalışmaları, önümüzdeki süreçte geliştirilerek sürdürülecektir"

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Gediz Havza Koruma Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalarla, Gediz Nehri'nin temizlenmesi konusunda büyük bir aşama kaydedildiği belirtilerek, "Sayın Bakanımızın da hassasiyetle takip ettiği temizleme çalışmaları, önümüzdeki süreçte geliştirilerek sürdürülecektir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, Gediz Nehri'nin temizlenmesi konusunda basına yansıyan taleplere yönelik yazılı açıklama yaptı.

Gediz Havza Koruma Eylem Planı'nın 2008 yılında hazırlandığını ve 2013 yılında revize edildiği hatırlatılan açıklamada, Gediz Havzası'nda oluşan kirliliğin önlenmesi, havzanın korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla öncelikle durum tespiti yapıldığı, orta ve uzun vadeli tedbirler belirlenerek uygulamaya geçildiği ifade edildi.

Manisa'nın Akhisar ve Alaşehir, İzmir'in Foça ve Çiğli ile Kütahya'nın Gediz belediyelerine ait 5 atık su arıtma tesisinin faaliyette olduğu anımsatılan açıklamada, bunlara ilave olarak Manisa'nın Gördes, Ahmetli, Turgutlu, Salihli, Saruhanlı ve Kula, İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen yerleşim birimleri olmak üzere toplam 13 atık su arıtma tesisinin de işletmeye alındığı kaydedildi.

Kapasitesi yetersiz olan ve ömrünü tamamlayan Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin yerine yenisinin yapımının sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gediz Nehir Havza Yönetim Planında, havzadaki yer üstü ve yer altı suyu kaynakları su kütleleri bazında incelenmekte, su kütlelerinin üzerindeki noktasal, yayılı ve hidromorfolojik tüm baskı ve etkiler belirlenmekte ve yapılan izleme çalışmaları ile suyun miktar ve kalite durumları ortaya konulmaktadır. Ardından, tüm su kütlelerinde iyi su durumuna ulaşılması maksadıyla alınması gerekli tüm tedbirler ve maliyetler ortaya konulmaktadır. Gediz Havzası'ndaki tüm su kütlelerinin iyi duruma erişmesi ve iyi durumda olanların da durumlarının korunması maksadıyla 7 bin 106 tedbir belirlenmiş olup söz konusu tedbirlerin yatırım maliyeti 6,2 milyar liradır. Uzun yıllardır yoğun kullanım ve kirlilik baskısı altında bulunan Gediz Nehri'nde teknoloji bazlı deşarj standartlarından alıcı ortam esaslı deşarj standartlarına geçilmesi, en önemli tedbirlerden birisi olarak belirlenmiştir. Detaylı ekonomik analiz ve modelleme çalışmaları yapılarak önceliklendirilen söz konusu tedbirlerin uygulanmasından sorumlu kurum, kuruluşlar ve uygulama dönemleri, Gediz Nehir Havza Yönetim Planı'nda belirlenmiştir. Bu plan kapsamında ilgili kuruluşlarla iş birliği içerisinde yapılacak çalışmalarla tüm tedbirlerin alınması sağlanacaktır."

Gediz Havzası'nın her yönüyle detaylı olarak incelendiğine işaret edilen açıklamada, elde edilen sonuçlar doğrultusunda mevcut mevzuatta belirlenen önlemlerin yeterliliğinin de analiz edildiği, ilaveten, Bakanlıkça yürütülen tüm faaliyetlerde havzada yaşayanlar, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin paydaş olarak projelere dahil edildiği vurgulandı.

Projeler kapsamında açılış, çalışma grubu, paydaş katılım, bilgilendirme ve kapanış toplantıları gibi organizasyonlar düzenlenerek gelinen aşamaların paydaşlara aktarıldığını ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bakanlığımız internet sitesinde projelerimize dair etkinlik ve gelişmeler yayınlanmaktadır. İlaveten, ilgili tebliğle oluşturulan Gediz Havza Yönetim Heyeti ve havzaya giren illerde oluşturulan il su yönetimi koordinasyon kurulları marifetiyle planların uygulanması takip edilmekte ve havzadaki su yönetimi konuları görüşülmektedir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Gediz Deltası Sulak Alanı'nda yönetim planı hazırlanması, çevre düzenlemesi ve kuş gözlem kuleleri başta olmak üzere birçok farklı proje de gerçekleştirilmiştir. Gediz Havza Koruma Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalarla, Gediz Nehri'nin temizlenmesi konusunda büyük bir aşama kaydedilmiştir. Sayın Bakanımızın da hassasiyetle takip ettiği temizleme çalışmaları, önümüzdeki süreçte geliştirilerek sürdürülecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Gediz Havza Koruma Eylem Planı Tarım ve Orman Bakanlığı

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