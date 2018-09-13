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Tarım ve Orman Bakanlığından makam aracı açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 19:16 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca, bakanın makam aracının 25 Haziran'da trafik kazası yaptığı, oluşan hasarın giderilmesi için ihaleye çıkıldığı ve 169 bin lirayla en düşük teklifi veren firmanın ihaleyi kazandığı bildirildi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, bakanın makam aracının 25 Haziran'da trafik kazası yaptığı, meydana gelen hasarın giderilmesi için ihaleye çıkıldığı ve 169 bin lirayla en düşük teklifi veren firmanın ihaleyi kazandığı bildirildi.

Bakanlıktan, bugün bir internet sitesinde yayımlanan, "Bakan yardımcısının makam aracının rutin bakım faturası: 185 bin TL" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Haberde, "Tarım ve Orman Bakanlığında bakan yardımcısına tahsis edilen zırhlı Mercedes'in bakıma gittiği ve bakım maliyetinin 185 bin 973 lira olduğu" iddia edildiği aktarılan açıklamada, aracın bakan makamı tarafından kullanılan "makam aracı" olduğu ve bakan yardımcısı tarafından kullanılmadığı belirtildi.

Söz konusu aracın, 25 Haziran'da Şanlıurfa'dan Ankara'ya dönerken Aksaray-Ulukışla istikametinde trafik kazası yaptığı ifade edilen açıklamada, kazada meydana gelen hasarın giderilmesi, onarım ve parça değişikliklerinin sağlanması için Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında ihaleye çıkıldığı kaydedildi.

- "Rutin bakım masrafı değil"

Haberde iddia edildiği gibi ihaleye tek firmanın katılmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da hizmet veren 4 yetkili firmaya ihaleye katılmak üzere davet yazısı gönderilmiş ve bunlardan 3'ü idaremizden ihale dokümanını satın almıştır. Bu firmalardan 2'si tekliflerini iletmişler, ihale komisyonunun değerlendirmesi sonucunda 169 bin lirayla en düşük teklifi veren firma ihaleyi almıştır. Olay bundan ibaretken, 'bakan makamına ait olan hizmet aracı' haberlerde sanki, 'bakan yardımcısına hizmet ediyormuş' gibi gösterilmektedir. Yine haberde doğru olmayan ve iddia şeklinde yer verilen söz konusu rakam, makam aracının rutin bakım masrafı değil kaza sonrası onarım ve parça değişimini kapsamaktadır."

Haberin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın özellikle kamudaki araçlar konusunda uygulayacağı tasarruf tedbirlerine atıfta bulunularak maksatlı şekilde kaleme alındığı ve söz konusu sitenin niyetini açıkça ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, bakanlığın bütün birimlerinde kullanılan araç-gereç ve ekipmanlarda kamu yararı gözetildiği, tasarruf konusunda gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve uygulandığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
bakan makam aracı Tarım ve Orman Bakanlığı

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