Tarım ve Orman Bakanlığından makam aracı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığınca, bakanın makam aracının 25 Haziran'da trafik kazası yaptığı, meydana gelen hasarın giderilmesi için ihaleye çıkıldığı ve 169 bin lirayla en düşük teklifi veren firmanın ihaleyi kazandığı bildirildi.

Bakanlıktan, bugün bir internet sitesinde yayımlanan, "Bakan yardımcısının makam aracının rutin bakım faturası: 185 bin TL" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Haberde, "Tarım ve Orman Bakanlığında bakan yardımcısına tahsis edilen zırhlı Mercedes'in bakıma gittiği ve bakım maliyetinin 185 bin 973 lira olduğu" iddia edildiği aktarılan açıklamada, aracın bakan makamı tarafından kullanılan "makam aracı" olduğu ve bakan yardımcısı tarafından kullanılmadığı belirtildi.

Söz konusu aracın, 25 Haziran'da Şanlıurfa'dan Ankara'ya dönerken Aksaray-Ulukışla istikametinde trafik kazası yaptığı ifade edilen açıklamada, kazada meydana gelen hasarın giderilmesi, onarım ve parça değişikliklerinin sağlanması için Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında ihaleye çıkıldığı kaydedildi.