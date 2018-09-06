FİNANS

Tarım ve Orman Bakanlığından yalanlama

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 18:35 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı: - "Bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan haberlerde İstanbul Ahırkapı açıklarında içinde şarbon hastalığı taşıyan büyükbaş hayvanların bulunduğu bir geminin bekletildiği iddia edilmektedir. Bu iddia kesinlikle asılsız ve yalandır" - "Haberlere konu edinilen gemi, daha önce hayvan taşımacılığında kullanılmış olup, 20 Ağustos'ta boşaltılmıştır"

Tarım ve Orman Bakanlığınca, İstanbul Ahırkapı açıklarında içinde şarbon hastalığı taşıyan büyükbaş hayvanların bulunduğu bir geminin bekletildiğine ilişkin haberlerin asılsız olduğu bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamda, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan haberlerde İstanbul Ahırkapı açıklarında içinde şarbon hastalığı taşıyan büyükbaş hayvanların bulunduğu bir geminin bekletildiği iddialarının yer aldığı kaydedildi.

Bu iddianın kesinlikle "asılsız ve yalan" olduğunun vurgulandığı açıklamada, haberlere konu edinilen geminin daha önce hayvan taşımacılığında kullanıldığı ve 20 Ağustos'ta boşaltıldığı ifade edildi.

Hayvan taşımacılığında kullanılan her araçta olduğu gibi bahse konu olan gemide de koku vakasının görüldüğünün belirtildiği açıklamada, yayılan koku ve sineklenme gibi rahatsızlıklar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ekipleri tarafından ilaçlama ve temizlik gibi rutin işlemlerin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Söz konusu geminin sefer talimatının hazırlanmasının ardından Marmara Denizi'ni terk ederek, İspanya’ya doğru hareket edeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın tamamı bundan ibaretken kendilerini hayvan hakları örgütü olarak tanımlayan bazı maksatlı çevreler tarafından sosyal medya ve haber siteleri üzerinden kamuoyu yanlış yönlendirilmekte, gerçeği yansıtmayan kasıtlı bilgiler paylaşılmaktadır. Bu şekilde vatandaşlarımız paniğe sevk edilmektedir. Bakanlık olarak beklentimiz, halkımızın resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması ve toplumu paniğe sevk eden bu kişilere itibar etmemesidir. Bakanlığımızca bu tür yasal dayanağı olmayan mesnetsiz iddiaların sürdürülmesi halinde bu iddialara yer veren haber siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında gerekli adli ve hukuki işlemler başlatılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
şarbon Tarım ve Orman Bakanlığı

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