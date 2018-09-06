Tarım ve Orman Bakanlığından yalanlama

Tarım ve Orman Bakanlığınca, İstanbul Ahırkapı açıklarında içinde şarbon hastalığı taşıyan büyükbaş hayvanların bulunduğu bir geminin bekletildiğine ilişkin haberlerin asılsız olduğu bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamda, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan haberlerde İstanbul Ahırkapı açıklarında içinde şarbon hastalığı taşıyan büyükbaş hayvanların bulunduğu bir geminin bekletildiği iddialarının yer aldığı kaydedildi.

Bu iddianın kesinlikle "asılsız ve yalan" olduğunun vurgulandığı açıklamada, haberlere konu edinilen geminin daha önce hayvan taşımacılığında kullanıldığı ve 20 Ağustos'ta boşaltıldığı ifade edildi.

Hayvan taşımacılığında kullanılan her araçta olduğu gibi bahse konu olan gemide de koku vakasının görüldüğünün belirtildiği açıklamada, yayılan koku ve sineklenme gibi rahatsızlıklar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ekipleri tarafından ilaçlama ve temizlik gibi rutin işlemlerin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Söz konusu geminin sefer talimatının hazırlanmasının ardından Marmara Denizi'ni terk ederek, İspanya’ya doğru hareket edeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: