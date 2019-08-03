FİNANS

Tarım ve Orman Şurası'na yoğun ilgi

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2019 11:31 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Şurası'na yoğun ilgi

Türkiye'nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olması hedeflenen III. Tarım ve Orman Şurası'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların önerileri ve görüşleriyle sürece doğrudan katılım sağlayabileceği "https://sura.tarimorman.gov.tr" adresine, şuranın tanıtım toplantısının yapıldığı 17 Temmuz'dan bu yana 3 bin 725 görüş bildirildi.

Şura için öneride bulunan vatandaşların mesleki dağılımları Türkiye'nin her kesiminden sürece katkı sağlandığını gösterdi. Bu kapsamda, 756 çiftçi, 490 mühendis, 176 veterinerin yanı sıra öğretmen, doktor, avukat, gazeteci, kaptan, borsacı, asker, hemşire ve daha birçok meslek grubundan vatandaş da görüşlerini iletti.

Gelen tüm görüşler çalışma gruplarına iletilirken, program kapsamında Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Çalışma Grubu, Tarımsal Üretim Planlaması Çalışma Grubu, Tarım ve Orman Hukuku Çalışma Grubu, Gıda Güvencesi Çalışma Grubu, Tarımsal Yapı ve Dönüşüm Grubu, Orman Kaynaklarından Faydalanma Grubu ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Grubu ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

Öneri ve görüşlerin ele alındığı 21 çalışma grubunun mesaisi 3 ay devam edecek.

Bu çalışmalarla hazırlanacak raporlar neticesinde tarım ve ormancılığın 25 yıllık yol haritasını belirleyecek kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak toplantıda kamuoyuna duyurulacak.

Öte yandan 1,6 milyon çiftçi ve sektörün tüm paydaşlarına da ulaşılarak katkıları talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
III. Tarım ve Orman Şurası Tarım ve Orman Bakanlığı

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