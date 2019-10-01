FİNANS

Tarım ve ormancılıkta 3 yıllık yol haritası belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

YEP'e göre, yeni tarımsal destekleme modeli ile üretim ve verimde artış sağlanacak - Et arzını ve fiyat istikrarını güven altına almak için üretim ve verimlilik artırılacak

MUSTAFA ÇALKAYA - Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile tarım ve ormancılıkta gelecek 3 yılın yol haritası belirlendi.

AA muhabirinin "Değişim Başlıyor" ana temasını taşıyan 2020-2022 dönemini kapsayan YEP'ten yaptığı derlemeye göre, programda, tarım ve orman alanıyla ilgili 6 eylem planına yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğunda ormanların sürdürülebilir yapısı korunarak ekonomik, ekolojik, sosyo-kültürel katma değeri artırılacak, kıymetli ağaç tür ve miktarında artış için Endüstriyel Plantasyon Ana Planı hazırlanacak.

Su ürünlerine ilişkin yeni üretim alanları çevresel faktörler göz önünde bulundurularak belirlenecek ve izinleri önceden alınarak yatırıma hazır hale getirilecek. Su ürünlerinin ihracatında sektörle birlikte hedef pazarlara yönelik çalışmalar yapılarak ihracat ve ürün çeşitliliği artırılacak. Su ürünlerinde geçen yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.

Yeni tarımsal destekleme modeli ile üretim ve verimde artış sağlanacak.

- Et fiyatlarında istikrar vurgusu

Et arzını ve fiyat istikrarını güven altına almak ve ithal bağımlılığını azaltmak için büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı sektörlerinde üretim ve verimlilik artırılacak. Geçen yıl haziranda 64,7 milyon olan Türkiye'nin toplam hayvan varlığı bu yıl haziranda 70 milyona yaklaştı.

Yerli ve milli tohum üretim kapasitesi ve sertifikalı tohum kullanım oranı artırılarak tohum ithalatı azaltılacak, verimlilik öncelikli olacak. Bu sayede üretim ve tüketim zincirinde gıda güvenliği ve güvenirliği sağlanacak.

Türkiye'de sertifikalı tohum üretimi 2002'de 145 bin ton iken, 2018'de 1 milyon 59 bin tona ulaştı. Geçen yıl sektördeki ithalat 178 milyon dolar, ihracat 152 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
et arzı Tarım ve Orman Bakanlığı yeni ekonomi programı

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