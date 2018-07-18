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"Tarıma aklı, bilgi ve tekniği katmak zorundayız"

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 13:16 | Son Güncelleme

Bursa Valisi İzzettin Küçük: - "TKDK projelerinde ana maksat, tarıma aklı, bilgiyi, tekniği katmak. Tarıma aklı, bilgi ve tekniği katmak zorundayız. Kara düzenle olmuyor" - TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun: - "Uyguladığımız programın ismi IPARD programı. Bu program kapsamında 42 ilde 6,7 milyar liralık yatırım gerçekleşti. Bunlara 3,5 milyar lira hibe desteği dağıttık. Yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlandı"

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) projelerinde ana amacın tarıma akıl, bilgi ve tekniği katmak olduğunu belirterek, "Tarıma aklı, bilgiyi ve tekniği katmak zorundayız. Kara düzenle olmuyor." dedi.

Vali Küçük, TKDK tarafından Beşevler BURFAŞ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kurumun yüzde 40-70 hibe desteği sağladığına işaret etti.

Tarımın ülkelerin en önemli stratejik gücü olduğunu dile getiren Küçük, şöyle devam etti:

"Pek çok şeyin alternatifi, yedeği olabilir, parasını verip alabilirsiniz ama tarım ürünleri, gıda, su böyle bir şey değildir. Tarım bir ülkenin hayati güvenliğidir. Ekonomiyi etkileyen en önemli unsurudur. Ülkemizde enflasyon yukarı gittiğinde ilk olarak 'gıda oranları yükseldi' diyoruz. Yağışlar, kuraklıklar olabilir ama enflasyonun en önemli nedenlerinden birisi her zaman gıda ürünleri ve et fiyatlarının artması olarak dile getirilir."

Küçük, çiftçilerin önemli bir kısmının TKDK desteklerinden habersiz olduğuna dikkati çekerek, "Çiftçilerimizin bir kısmının haberi var ama ne yapacağını bilemiyor. Bir kısmı da bu işlerin çok zor olduğunu düşünerek yaklaşmıyor." ifadesini kullandı.

Vali Küçük, şunları kaydetti:

"Hollanda'nın yıllık süs bitkileri dahil gıdadan, tohumdan ihracatı 100 milyar dolar. Bizim bütün ihracatımız sanayisiyle, tekstiliyle, makinesiyle, kimyasıyla 157 milyar dolar. Hollanda güneş görmez, sis, pus olan bir ülke olmasına rağmen bunlar 100 milyar dolarlık ihracatı beceriyor, başarıyor. İşin içinde akıl, teknik, bilim ve bilgi var. TKDK projelerinde ana maksat tarıma aklı, bilgiyi, tekniği katmak. Tarıma aklı, bilgiyi ve tekniği katmak zorundayız. Kara düzenle olmuyor. Herkes diyor ki 'Şöyle yapalım, böyle yapalım' ama en başta yapılacak şey de budur. TKDK'nin amacı, çiftçiyi teknik, teçhizat, makine, bilgi, network, pazar ve sunum olarak güçlendirmektir. Bunu halka ve çiftçilere yaymamız gerekiyor."

- "Yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlandı"

TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun da TKDK'nin 2005 yılında Avrupa Birliği (AB) katılım öncesi yardım fonlarının dağıtılması amacıyla kurulduğunu söyledi.

Berksun, Kurumun halen 42 ilde faaliyet gösterdiğini belirterek, "Uyguladığımız programın ismi IPARD programı. Bu program kapsamında 42 ilde 6,7 milyar liralık yatırım gerçekleşti. Bunlara 3,5 milyar lira hibe desteği dağıttık. Yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlandı. Bursa özelinde ise 2013-2016 yıllarında 207 milyonluk yatırım gerçekleşti. Ortalama bin 200 kişiye Bursa Koordinatörlüğü olarak istihdam oluşturduk." dedi.

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