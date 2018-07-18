"Tarıma aklı, bilgi ve tekniği katmak zorundayız"

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) projelerinde ana amacın tarıma akıl, bilgi ve tekniği katmak olduğunu belirterek, "Tarıma aklı, bilgiyi ve tekniği katmak zorundayız. Kara düzenle olmuyor." dedi.

Vali Küçük, TKDK tarafından Beşevler BURFAŞ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kurumun yüzde 40-70 hibe desteği sağladığına işaret etti.

Tarımın ülkelerin en önemli stratejik gücü olduğunu dile getiren Küçük, şöyle devam etti:

"Pek çok şeyin alternatifi, yedeği olabilir, parasını verip alabilirsiniz ama tarım ürünleri, gıda, su böyle bir şey değildir. Tarım bir ülkenin hayati güvenliğidir. Ekonomiyi etkileyen en önemli unsurudur. Ülkemizde enflasyon yukarı gittiğinde ilk olarak 'gıda oranları yükseldi' diyoruz. Yağışlar, kuraklıklar olabilir ama enflasyonun en önemli nedenlerinden birisi her zaman gıda ürünleri ve et fiyatlarının artması olarak dile getirilir."

Küçük, çiftçilerin önemli bir kısmının TKDK desteklerinden habersiz olduğuna dikkati çekerek, "Çiftçilerimizin bir kısmının haberi var ama ne yapacağını bilemiyor. Bir kısmı da bu işlerin çok zor olduğunu düşünerek yaklaşmıyor." ifadesini kullandı.