GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, GAP bölgesinin en büyük gücünün tarım ve tarıma dayalı sanayi olduğunu belirterek, "Hedefimiz bölgenin çok güçlü olduğu ürünlerde değer zinciri çalışması yapmak, bunu yaptıktan sonra değer zincirindeki sıkıntıları tespit etmek, kaynakların nasıl verimli kullanılacağını, bu üretimden bölgenin daha fazla nasıl gelir elde edeceğini, fayda sağlayacağını çalışmak." dedi.

Şanlıurfa'da bir otelde, GAP BKİ tarafından yürütülen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) teknik iş birliğiyle geliştirilen, "GAP Bölgesinde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi" kapsamında Tarımsal Üretimde Entegre Kaynak Verimliliği Eğitimi Programı düzenlendi.

Karahocagil, burada yaptığı konuşmada, kaynak verimliliğinin artırılmasının eskiden beri önem arz ettiğini söyledi.

GAP bölgesinde uzun yıllardan beri büyük yatırımlar yapıldığını ve bu sayede verimin arttığını belirten Karahocagil, şöyle devam etti:

"Bölgenin büyük gücü tarım ve buna dayalı sanayi. Bunun için Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi'ni başlattık. Amacımız bölgenin hem yaptığı üretimden hem de oluşan üretim artışından en fazla yararlanmasını sağlamak. Bütün bu sektörlerin entegre bir şekilde etkin kaynak kullanarak gelişmesini sağlamak. Hedefimiz bölgenin çok güçlü olduğu ürünlerde değer zinciri çalışması yapmak, bunu yaptıktan sonra değer zincirindeki sıkıntıları tespit etmek, kaynakların nasıl verimli kullanılacağını, bu üretimden bölgenin daha fazla nasıl gelir elde edeceğini, fayda sağlayacağını çalışmak. Bu çerçevede buğday, fıstık, pamuk ve zeytin gibi bölgenin zengin alanlarını tespit ettik ve çalışmaya başladık."