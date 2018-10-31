FİNANS

Tarıma özgü bir sosyal güvenlik sistemi geliştirilsin önerisi

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 13:10 | Son Güncelleme

ATB Başkanı Ali Çandır: - "Tarıma özgü bir sosyal güvenlik sistemi geliştirilse istihdama ve ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayabiliriz"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, tarıma özgü bir sosyal güvenlik sistemi geliştirilse istihdama ve ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlanabileceğini bildirdi.

Çandır, ATB Meclis Salonunda gerçekleştirilen ATB'nin ekim ayı olağan meclis toplantısında, geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Antalya'da sekiz ovanın koruma altına alındığını hatırlattı.

Antalya'da tarım alanlarının giderek yok olduğuna işaret eden Çandır, Bozova, Demre, Kınık, Kumluca, Manavgat, Serik, Sögüt ve Zümrütova'nın büyük koruma alanı olarak ilan edildiğini dile getirdi.

Kent ekonomisinde yüzde 18 paya sahip olan, Türkiye ortalamasının yedi kat üzerinde bir değerle 10 milyar lira üzerinde ekonomik değer yaratan kentin tarım topraklarının daha fazla korunmasını talep ettiklerini aktaran Çandır, tarımda çalışacak işçi bulamadıklarını, işçilerin büyük bölümünün Afgan veya Suriyeli olduğunu savundu.

Çandır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çobandan seralarda çalışan işçilerimize kadar tarım sektöründe çalışan işçilerin büyük bölümü yabancı uyruklu olmuştur. Bu konuda uzun yıllardır dile getirdiğimiz tarım sektörüne yönelik özel bir sosyal güvenlik sisteminin kurulması işçi sorunumuzun çözülmesinde ilk basamak olacaktır. Sektörümüzün yapısına uygun ve mevcut sosyal yardımların da içerisinde bulunduğu tarıma özgü bir sosyal güvenlik sistemi geliştirilse istihdama ve ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayabiliriz. Sosyal yardımlarla birleştirilmiş ve maliyeti düşürülmüş bir sosyal güvenlik sistemi tarımın itibarının yeniden kazandırılmasında da önemli bir rol oynayacaktır. Dürüst ve nitelikli iş insanlarının ticarette kalabilmesi için önemli bir enstrüman olan konkordato mekanizmasının olası suistimallere karşı revize edilmesini talep ediyoruz."

- Soğanda ürün kaybı

Soğanda rekoltenin düşük olması nedeniyle ağustos-eylül aylarında üreticiden 1,1 - 1,2 liradan soğan alımı yapıldığını belirten Çandır, ancak alınan soğanların çürüme ve kararma sonrası ülke genelinde yüzde 80 civarında ürün kaybı yaşandığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Çandır, örtü altı üretimin başlamasıyla önümüzdeki günlerde domates fiyatlarında biraz düşüş beklediklerini ifade etti.

PARTNERToplu tecavüz vahşeti! 'Oyuncak bebeğe benziyordu'Toplu tecavüz vahşeti! 'Oyuncak bebeğe benziyordu'
ATB Başkanı Çandır: Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacakATB Başkanı Çandır: Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacak
'Kuraklığa Duyarlı Türkiye Toprak Haritası' projesi tamamlandı'Kuraklığa Duyarlı Türkiye Toprak Haritası' projesi tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Çandır antalya Antalya Ticaret Borsası

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

3 çocuk teşviki: Tarım arazisi ve faizsiz ev kredisi

3 çocuk teşviki: Tarım arazisi ve faizsiz ev kredisi

İmar Barışı'nda son başvuru tarihi 31 Aralık kadar uzatıldı

İmar Barışı'nda son başvuru tarihi 31 Aralık kadar uzatıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya soruları yanıtladı: (2)

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya soruları yanıtladı: (2)

ATB Başkanı Çandır: Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacak

ATB Başkanı Çandır: Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacak

'Kuraklığa Duyarlı Türkiye Toprak Haritası' projesi tamamlandı

'Kuraklığa Duyarlı Türkiye Toprak Haritası' projesi tamamlandı

Kestane şekeri üreticisi 40 firma, yılda 3 bin ton kestane işliyor

Kestane şekeri üreticisi 40 firma, yılda 3 bin ton kestane işliyor

TBB/Aydın: Piyasa uygulamalara pozitif tepkiler veriyor

TBB/Aydın: Piyasa uygulamalara pozitif tepkiler veriyor

Et fiyatı artınca, kulak ve memeye talep arttı

Et fiyatı artınca, kulak ve memeye talep arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.