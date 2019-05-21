"Tarımda başarının anahtarı DSİ'nin rolüdür"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yeni dönemde DSİ'de 2 milyon hektar daha sulamaya açmamız gereken alan var. Bu işin hem bütçe içi kaynaklarla hem de bütçe dışı kaynaklarla üstesinden geleceğiz." dedi.

Pakdemirli, Devlet Su İşlerince (DSİ), şehit, gazi ve çiftçi aileleri için DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarının yüzlerce yıldır şehit kanlarıyla sulandığını söyledi.

Zorlukların üstesinden birlik ve dirlik içinde olarak gelinebileceğini belirten Pakdemirli, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet şiarını benimseyen herkesin yanında olacaklarını kaydetti.

DSİ'nin ve dolaylı olarak da Bakanlığın önünde çok büyük bir ev ödevi olduğunu ifade eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Yeni dönemde DSİ'de 2 milyon hektar daha sulamaya açmamız gereken alan var. Bu işin hem bütçe içi kaynaklarla hem de bütçe dışı kaynaklarla üstesinden geleceğiz. DSİ bu işleri bitirdiği zaman artık yatırımcı kuruluş değil sadece işletici kuruluş olarak yer alacak. Bundan sonra parayı da harcarken çok daha dikkatli olacağız. Her bir harcadığımız kuruşun ülkemize daha fazla getirisi olacak şekilde hesabı yapılacak. Bugün tarımda başarı istiyorsak buradaki anahtar rolümüz DSİ'dir. Tarımda 2 milyon hektarı sulamaya açarsak, önümüzdeki 50 yılı garanti altına almış olacağız."