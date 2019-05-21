FİNANS

"Tarımda başarının anahtarı DSİ'nin rolüdür"

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 22:00 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Yeni dönemde DSİ'de 2 milyon hektar daha sulamaya açmamız gereken alan var. Bu işin hem bütçe içi kaynaklarla hem de bütçe dışı kaynaklarla üstesinden geleceğiz" - "Bugün tarımda başarı istiyorsak buradaki anahtar rolümüz DSİ'dir. Tarımda 2 milyon hektarı sulamaya açarsak, önümüzdeki 50 yılı garanti altına almış olacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yeni dönemde DSİ'de 2 milyon hektar daha sulamaya açmamız gereken alan var. Bu işin hem bütçe içi kaynaklarla hem de bütçe dışı kaynaklarla üstesinden geleceğiz." dedi.

Pakdemirli, Devlet Su İşlerince (DSİ), şehit, gazi ve çiftçi aileleri için DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarının yüzlerce yıldır şehit kanlarıyla sulandığını söyledi.

Zorlukların üstesinden birlik ve dirlik içinde olarak gelinebileceğini belirten Pakdemirli, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet şiarını benimseyen herkesin yanında olacaklarını kaydetti.

DSİ'nin ve dolaylı olarak da Bakanlığın önünde çok büyük bir ev ödevi olduğunu ifade eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Yeni dönemde DSİ'de 2 milyon hektar daha sulamaya açmamız gereken alan var. Bu işin hem bütçe içi kaynaklarla hem de bütçe dışı kaynaklarla üstesinden geleceğiz. DSİ bu işleri bitirdiği zaman artık yatırımcı kuruluş değil sadece işletici kuruluş olarak yer alacak. Bundan sonra parayı da harcarken çok daha dikkatli olacağız. Her bir harcadığımız kuruşun ülkemize daha fazla getirisi olacak şekilde hesabı yapılacak. Bugün tarımda başarı istiyorsak buradaki anahtar rolümüz DSİ'dir. Tarımda 2 milyon hektarı sulamaya açarsak, önümüzdeki 50 yılı garanti altına almış olacağız."

- "Saldırılar bizleri yıldırmaz"

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın da şehit ve gazi yakınlarıyla olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türk milletinin tarih boyunca şehit ve gaziler sayesinde devletler kurduğunu belirten Aydın, bu kahramanların en zor şartlar altında bile vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıktığını söyledi.

Aydın, Anadolu coğrafyasının 1071'den bu yana çeşitli saldırılara maruz kaldığını ve bu milletin önünün hep kesilmeye çalışıldığını ifade ederek, "Ülkemiz bugünlerde yine alçak terör saldırılarıyla karşı karşıyadır. Gerek içeriden, gerekse dışarıdan saldırılara maruz kalmaktayız. Bu saldırıların bizleri yıldırması mümkün değildir. Ay yıldızlı bayrağımız, bugün Ülkemizde dalgalanıyorsa, ezanımız beş vakit minarelerden okunuyorsa şehitlerimiz ve gazilerimizin cesaretleri sayesindedir." diye konuştu.

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu da şehit ve gazi aileleriyle olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sektör temsilcilerinin özellikle DSİ yatırımlarına yönelik tasfiye, devir ve süre uzatımı başvurularının sonuçlarını merakla beklendiğini kaydederek, "Beklentimiz, taleplerin objektif kriterler çerçevesinde, mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasıdır. Diğer yandan yılın ilk yarısını bitiriyoruz. Mevcut projelerin geleceğine bir an önce karar verilmesini bekliyoruz. Yeni yatırımların önceliklerinin de belirlenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
DSİ iftar programı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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