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Tarımda Ege Üniversitesi ve İzmir Ticaret Borsası işbirliği

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 14:08 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi ve İzmir Ticaret Borsası akıllı tarım, üretimde yüksek kalite ve verim konularında ortak çalışma başlattı

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) ve İzmir Ticaret Borsası işbirliğiyle akıllı tarım uygulamaları, tarımsal üretimde yüksek kalite ve verim ile üretim konularında çalışma başlatıldı.

EÜ Rektörlüğü Senato Salonu'ndaki toplantıda Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ile İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, işbirliği protokolüne imza attı.

Rektör Budak, akıllı çiftçilik, sürdürülebilir tarımda atık yönetimi, tarımsal atıkların hammadde olarak değerlendirilmesi, atık borsası kurulması ve çevre dostu tarım uygulamaları alanlarında ortak çalışmayı kapsayan projenin büyük önem taşıdığını belirtti.

Budak, Türkiye'nin ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini, bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığı ile de çeşitli projeler yürüttüklerini aktardı.

- Ortak çalışma alanları

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ise eğitim ve öğrenim alanındaki köklü kurumlarından olan Ege Üniversitesi ile işbirliği kapsamında Türkiye genelinde tarımı hak ettiği noktaya ulaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ege Üniversitesi ile 2000'li yılların başından bu yana sürdürülen uzaktan algılamalı pamuk rekolte tahmin çalışmasının uzun vadeli planlamada başarının en büyük örneklerinden biri olduğuna işaret eden Kestelli, "Bu çalışma, Ege Üniversitesi ile sadece tek ürün bazında yaptığımız değerli bir işbirliği. Ege pamuğu açısından çok faydalı ama genel sorunların çözümü için yeterli olmayan başarılı bir örnek sadece. Şimdi çok daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var, çünkü hem Ege özelinde hem de Türkiye genelinde tarım sektörünü hak ettiği noktaya taşımak için daha bütüncül politikaları hayata geçirmeye mecburuz." dedi.

Kestelli, akıllı tarım uygulamaları, tarımsal üretimde yüksek kalite ve yüksek verim ile üretim konularında birlikte hareket edeceklerine dikkati çekerek, borsa olarak EÜ Ziraat Fakültesi Menemen çiftliğinin tarımsal eğitim merkezi, tarım-teknoloji uygulama merkezi, sürekli eğitim merkezi, ileri teknoloji uygulamaları yapan akıllı çiftlik formatında tüm Türkiye için örnek bir modele dönüşmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Budak ve Kestelli işbirliği protokolünü imzaladı.

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Anahtar Kelimeler:
EU İzmir Ticaret Borsası tarım

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