Tarımda Ege Üniversitesi ve İzmir Ticaret Borsası işbirliği

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ise eğitim ve öğrenim alanındaki köklü kurumlarından olan Ege Üniversitesi ile işbirliği kapsamında Türkiye genelinde tarımı hak ettiği noktaya ulaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ege Üniversitesi ile 2000'li yılların başından bu yana sürdürülen uzaktan algılamalı pamuk rekolte tahmin çalışmasının uzun vadeli planlamada başarının en büyük örneklerinden biri olduğuna işaret eden Kestelli, "Bu çalışma, Ege Üniversitesi ile sadece tek ürün bazında yaptığımız değerli bir işbirliği. Ege pamuğu açısından çok faydalı ama genel sorunların çözümü için yeterli olmayan başarılı bir örnek sadece. Şimdi çok daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var, çünkü hem Ege özelinde hem de Türkiye genelinde tarım sektörünü hak ettiği noktaya taşımak için daha bütüncül politikaları hayata geçirmeye mecburuz." dedi.

Kestelli, akıllı tarım uygulamaları, tarımsal üretimde yüksek kalite ve yüksek verim ile üretim konularında birlikte hareket edeceklerine dikkati çekerek, borsa olarak EÜ Ziraat Fakültesi Menemen çiftliğinin tarımsal eğitim merkezi, tarım-teknoloji uygulama merkezi, sürekli eğitim merkezi, ileri teknoloji uygulamaları yapan akıllı çiftlik formatında tüm Türkiye için örnek bir modele dönüşmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Budak ve Kestelli işbirliği protokolünü imzaladı.

