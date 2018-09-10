Tarımda işçi açığı Suriyeliler ile giderilecek

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - TARIM sektöründeki işçi açığının Suriyeliler ile kapatılmasını amaçlayan 'Geçim Kaynaklarına Erişimin Güçlendirilmesi Amacıyla Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Arttırılması Projesi' çerçevesinde Suriyelilere tarımsal eğitim verilecek.

Proje çerçevesinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret eden BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilisi Ayhan Baran, çalışmalar hakkında MTSO Yönetim Kurulu Üyesi İsa Çani'ye bilgi verdi.

YÜZDE 70 SURİYELİ, YÜZDE 30 TÜRK

Projenin Mersin, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve İzmir'i kapsadığını belirten Selışık, "500 kişinin projeden faydalanmasını hedefliyoruz. Projeden yararlanacak kişilerin yüzde 70'i Suriyelilerden, yüzde 30'u Türklerden seçilecek. Katılımcıların yüzde 30'unun kadın olması zorunlu. Mersin'de kanatlı yetiştiriciliği, sera ve meyve üretimi konularında eğitimler verilecek. Teorik eğitimler sonrasında kursiyerlerin paydaş işletmelerde işbaşı eğitimi alacak" dedi.

2023 HEDEFİ

Proje ile geçen yıl 900 kişiye ulaşıldığını anlatan Ayhan Baran ise "Bunun 300'ü Türklerden oluşuyordu. Türkiye şu anda dünya tarımsal üretimde 7'nci sırada. Ancak 2023 tarım sektörü hedefi, ilk 5 içinde yer alabilmek. Buna ulaşabilmek adına nitelikli işgücüne ihtiyaç büyük. Bu projenin hedefi de sektöre nitelikli işgücü kazandırılması" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI



