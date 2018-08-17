FİNANS

Tarımda kırsal kalkınmaya 245 milyon lira hibe

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Bakanlığımız tarafından TKDK aracılığıyla onaylanan bin 274 projeye 245 milyon lira hibe desteği sağlayacağız" - "Bugüne kadar 12 bin 377 projeye 3,6 milyar lira hibe desteği sağladık. Bu hibeler sayesinde kırsalda 9 milyar liralık yatırım yapıldı. Böylece 60 bin yeni istihdam oluşturduk"

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla bin 274 projeye 245 milyon lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)-II kapsamında sektörü desteklediklerini belirterek, TKDK aracılığıyla bin 274 projenin onaylandığını, işletmelere 245 milyon lira hibe desteği sağlanması kararı alındığını ifade etti.

IPARD-II kapsamında 21 Aralık 2017 tarihinde 3. başvuru çağrısı yapılan ilk gruptaki projelerin Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından değerlendirildiğini aktaran Pakdemirli, programın, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" kapsamında 7 alt sektörü içerdiğini dile getirdi.

Pakdemirli, bu sektörler arasında, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan üretim tesisleri, arıcılık ve arı ürünleri üretim tesisleri, zanaatkarlık ve yöresel ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, makine parkları, yenilenebilir enerji tesisleri yatırımları gibi birçok sektörün yer aldığını belirterek, Bakanlık olarak 2011'den bu yana AB kırsal kalkınma hibelerini 42 ilde yatırımcılarla buluşturduklarını söyledi.

- Tarım sektörüne 3,6 milyar lira hibe

Bugüne kadar 12 bin 377 projeye 3,6 milyar lira hibe desteği sağladıklarını aktaran Pakdemirli, "Bu hibeler sayesinde kırsalda 9 milyar liralık yatırım yapıldı. Böylece 60 bin yeni istihdam oluşturduk. Daha çok projenin desteklenmesi hedefi çerçevesinde 3. çağrıda TKDK'ye sunulan projelerin tamamını destekleme kapsamına almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, bakanlık olarak kırsalda yatırımların artması ve istihdamın güçlendirilmesi için projeleri desteklemeye ve Türkiye'nin büyümesine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

TKDK'nin internet sayfasında (www.tkdk.gov.tr) kamuoyuyla paylaşılan projeler, yatırımcıların TKDK il koordinatörlüklerinde hibe sözleşmesini imzalamasıyla uygulamaya konulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli TKDK

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