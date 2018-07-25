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Tarımda sigortalı varlık değeri yüzde 28 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 15:19 | Son Güncelleme

Tarımda sigortalanan varlık değeri yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 28 milyar liraya yükseldi - Söz konusu dönemde poliçe adedi 1,5 milyona, prim üretimi 1,6 milyar liraya, büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedi yüzde 35 artışla 1,6 milyona, bitkisel ürün sigortalarında sigortalı alan 22 milyon dekara ulaştı

İSTANBUL (AA) - Tarımda sigortalanan varlık değeri yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 28 milyar liraya yükseldi.

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamaya göre, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi yılın ilk
yarısında büyümesini sürdürürken, üreticilerin tarım sigortasına
olan ilgisi arttı. Sistemin güçlü yapısı ve bu alanda hayata geçirilen yeni uygulamalar bu artışta etkili
oldu.

Son yıllarda küresel düzeyde yaşanan doğal afetlerin yol açtığı hasarlar yıkıcı nitelikte olurken, tüm dünyayı olduğu kadar Türkiye'yi de derinden etkiledi. Sigortasız sürdürülen tarım faaliyetlerinin artık mümkün olmadığı görüldü.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları çerçevesinde her yıl yeni teminatlar uygulamaya alınırken, devletin üreticiye sağladığı prim desteği bazı branşlarda yüzde 67'ye ulaştı. Üreticilere ödeme kolaylıkları sunulurken, bu doğrultuda portföy istikrarlı bir şekilde büyüyor.

Tarımda sigortalanan varlık değeri yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 28 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde poliçe adedi 1,5 milyona, prim üretimi 1,6 milyar liraya, büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedi yüzde 35 artışla 1,6 milyona, bitkisel ürün sigortalarında sigortalı alan 22 milyon dekara ulaştı.

Ayrıca, yeni yılda kapsamı genişletilen İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'na olan ilgi artarken, bu branşta üretilen poliçe adedi 80 bini geçti.

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- En çok hasar ihbarı buğday, kayısı ve üzümde

Açıklamaya göre, tarım sigortalarını yaşanan hasarlar anlamında değerlendirildiğinde mayıs ayına kadar ciddi anlamda bir hasarla karşılaşılmadı. Bazı bölgelerde "don" nedenli hasarlar yaşansa da bunlar bir önceki yıla göre yıkıcı boyutlarda ve yaygın bir şekilde gerçekleşmedi.

Ancak mayıs ayından itibaren dolu, sel ve su baskını ile fırtına nedenli hasarlarda artışlar oldu. Bugüne kadar, tüm tarım sigortası branşlarında 265 bin adedin üzerinde ihbar alındı. Hasar sebeplerinde dolu, don, fırtına ile sel ve su baskını, hasar ihbarı alınan illerde Malatya, Manisa ve Konya, ürünlerde ise buğday, kayısı ve üzüm öne çıkmıştır.

Alınan hasar ihbarlarını takiben başlayan ve tüm hızıyla devam eden ekspertiz çalışmalarının birçoğuna, bölge müdürlükleri de iştirak ediyor. Hasar dosyaları tamamlanan üreticilere Genel Şartlar, Tarife ve Talimatlar çerçevesinde, 192 milyon liranın üzerinde ödeme yapılmış olup, ürünlerin poliçe bitiş tarihleri doğrultusunda gelecek günlerde 807 milyon lira daha ödeme yapılacak.

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