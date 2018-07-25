Tarımda sigortalı varlık değeri yüzde 28 arttı

İSTANBUL (AA) - Tarımda sigortalanan varlık değeri yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 28 milyar liraya yükseldi.

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamaya göre, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi yılın ilk

yarısında büyümesini sürdürürken, üreticilerin tarım sigortasına

olan ilgisi arttı. Sistemin güçlü yapısı ve bu alanda hayata geçirilen yeni uygulamalar bu artışta etkili

oldu.

Son yıllarda küresel düzeyde yaşanan doğal afetlerin yol açtığı hasarlar yıkıcı nitelikte olurken, tüm dünyayı olduğu kadar Türkiye'yi de derinden etkiledi. Sigortasız sürdürülen tarım faaliyetlerinin artık mümkün olmadığı görüldü.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları çerçevesinde her yıl yeni teminatlar uygulamaya alınırken, devletin üreticiye sağladığı prim desteği bazı branşlarda yüzde 67'ye ulaştı. Üreticilere ödeme kolaylıkları sunulurken, bu doğrultuda portföy istikrarlı bir şekilde büyüyor.

Tarımda sigortalanan varlık değeri yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 28 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde poliçe adedi 1,5 milyona, prim üretimi 1,6 milyar liraya, büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedi yüzde 35 artışla 1,6 milyona, bitkisel ürün sigortalarında sigortalı alan 22 milyon dekara ulaştı.