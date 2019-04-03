MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, tohumculuk, fidan ve süs bitkileri sektörlerinde geçen yıl 240,9 milyon dolarlık ithalata karşın, 260,6 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, "3 sektörün toplam ihracatı ilk defa geçen yıl ithalatı geçti. Bu durum, sektörlerimiz için bir dönüm noktası." dedi.

Akcan, AA muhabirine, tohum, fidan ve süs bitkileri sektörlerindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Süs bitkilerinin en çok belediyeler tarafından satın alındığını ifade eden Akcan, dövizdeki artıştan dolayı geçen yıl yerli ürünlere talebin arttığını söyledi. Akcan, tohumculukta geçen yıl 152 milyon dolarlık ithalat yapılırken, 136 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Devletin fidan sektörüne sağladığı teşvik ve desteklerle son 3 yılda ciddi bir ivme yakalandığına işaret eden Akcan, "Bu ivme sayesinde Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan başta olmak üzere birçok ülkeye toplamda 37,4 milyon dolarlık meyve fidanı satıldı. Bunun karşılığında sadece 1 milyon dolarlık ithalat yaptık." diye konuştu.