"Tarımda yapay zeka ile veriye dayalı iş modelleri geliştirilecek"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, 2019-2023 döneminde tarımda dijitalleşme yaparak, yapay zeka ile veriye dayalı iş modelleri geliştirileceğini belirtti.

Tunç, Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin, Mişmiş Park Fuar Alanı'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, TBMM gündemindeki 11. Kalkınma Planı'nın 2019-2023 yıllarını kapsadığını söyledi.

Bu planda öncelikli gelişme alanı olarak üç sektörün belirlendiğine işaret eden Tunç, şöyle devam etti:

"Bunlar savunma sanayi, tarım ve turizm sektörü. Gördüğünüz gibi tarım ülkemizde savunma sanayi kadar, belki de ondan daha da önemli bir alan olarak belirlenmiştir. Tarımı geliştirmek ve üreticilerin gelirini arttırmak önceliklerimiz arasında. Tarım bizim için hem iktisadi hem de sosyal bir sektördür. Biz ülke olarak bu meseleye stratejik olarak yaklaşıyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Türkiye, 82 milyonu geçen nüfusunu, 42 milyonu aşkın turisti ve 4 milyonun üzerindeki mülteciyi besleyecek üretim planlaması yapmaktadır."