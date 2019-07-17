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"Tarımda yapay zeka ile veriye dayalı iş modelleri geliştirilecek"

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 22:37 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç: - "2019-2023 döneminde tarımda dijitalleşme yaparak, yapay zeka ile veriye dayalı iş modelleri geliştirilecek" - "Türkiye, 82 milyonu geçen nüfusunu, 42 milyonu aşkın turisti ve 4 milyonun üzerindeki mülteciyi besleyecek üretim planlaması yapmaktadır"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, 2019-2023 döneminde tarımda dijitalleşme yaparak, yapay zeka ile veriye dayalı iş modelleri geliştirileceğini belirtti.

Tunç, Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin, Mişmiş Park Fuar Alanı'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, TBMM gündemindeki 11. Kalkınma Planı'nın 2019-2023 yıllarını kapsadığını söyledi.

Bu planda öncelikli gelişme alanı olarak üç sektörün belirlendiğine işaret eden Tunç, şöyle devam etti:

"Bunlar savunma sanayi, tarım ve turizm sektörü. Gördüğünüz gibi tarım ülkemizde savunma sanayi kadar, belki de ondan daha da önemli bir alan olarak belirlenmiştir. Tarımı geliştirmek ve üreticilerin gelirini arttırmak önceliklerimiz arasında. Tarım bizim için hem iktisadi hem de sosyal bir sektördür. Biz ülke olarak bu meseleye stratejik olarak yaklaşıyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Türkiye, 82 milyonu geçen nüfusunu, 42 milyonu aşkın turisti ve 4 milyonun üzerindeki mülteciyi besleyecek üretim planlaması yapmaktadır."

- "Dinamik yapı oluşturulacak"

Tunç, sağlıklı ve yeterli gıdayı vatandaşlara sunmak için gerekli çalışmaları yaptıklarını, çiftçilere de destek verdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalar kapsamında 2019 yılında tarımsal destekleme miktarını 16,1 milyar liraya çıkardık. Bu destekleri önümüzdeki dönemde de arttırarak, üreticilerimizin risklerden korunması ve sektörün kalkınması için kullanacağız. Bu destekler ve üreticilerin emekleri sayesinde bugün toplam bitkisel üretimimizi 98 milyon tondan 117 milyon tona, hayvancılıkta ise büyükbaş sayısını 9,9 milyon baştan 17,2 milyon başa yükselttik. Küçükbaş hayvan sayısını ise 32 milyon baştan, 46,1 milyon başa çıkardık. Bu bizim için yeterli değil, üreticilerin gelirini arttırmak için daha fazla çalışmalıyız."

Tunç, Malatya'da kayısıdan 50 bin ailenin geçim sağladığını, 2018 yılında kuru kayısıdan 255 milyon dolar gelir elde edildiğini dile getirerek, kayısının, Aydın inciri ve Gaziantep baklavasının ardından Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret aldıkları üçüncü ürün olduğunu anımsattı.

Bakanlığın 2023 hedefleri hakkında bilgi veren Tunç, "2019-2023 döneminde tarımda dijitalleşme yaparak, yapay zeka ile veriye dayalı iş modelleri geliştirilecek. Tarımsal destekler arttırılacak, su kısıtını gözeten, çiftçi maliyet ve geliri, arz ve talep dengesi odaklı dinamik yapı oluşturulacak." şeklinde konuştu.

Malatya Valisi Aydın Baruş da kayısının kent ekonomisinin bel kemiği, kentteki tarım arazilerinin yüzde 20'sinin kayısı bahçesi olduğunu söyledi.

AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Deme de selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından "kaba aşı" ve "Hacıhaliloğlu" kayısı çeşitleri arasında düzenlenen "En Güzel Kayısı Yarışması"nda dereceye giren çiftçilere altın hediye edildi.

Törene, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Baruş Malatya Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç

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