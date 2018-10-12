- "Tarımı, teknoloji ve ARGE ile buluşturmamız şart"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarımı, teknoloji̇ ve ARGE i̇le buluşturmamız şart. Tarımda veri̇mi̇ arttırmanın tek çözümü, kendi̇ ürünümüzü modern tekni̇kler i̇le üretmekti̇r." dedi.

Pakdemirli, Malatya Nikah Sarayı'nda AK Parti Malatya İl Başkanlığı üyeleriyle bir araya gelmeden önce Alparslan-Betül Kurtbeyoğlu'nun nikah törenine katıldı.

Çifte, mutluluklar dileyerek Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Bakan Pakdemirli, kendi evlilik yaşamından örnek verdi.

Bakan Pakdemirli, genç çiftten bol çocuk isteyerek, "Benim 3 çocuğum var. İnşallah 4'üncüyü bekliyoruz. Biz reisimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyelerine uyduk. İnanın evlilik bir rızık kapısı ama çocukla bu rızık kapısı daha çok açılıyor." diye konuştu.

Daha sonra AK Parti Malatya İl Başkanlığı üyeleriyle buluşan Bakan Pakdemirli, 16 yılda Malatya'da 1 milyar 980 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Pakdemirli, Malatya'nın kayısı üreti̇mi̇nde dünyada li̇der konumda olduğunu vurgulayarak, ürün için bakanlık olarak dekar başına 14 lira, organik tarım desteği 100 lira, 100 lira standart ve 280 lira sertifikalı fidan desteği verdiklerinin altını çizdi.