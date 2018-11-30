Tarımın inovasyonu Antalya'da sergileniyor

Antalya Expo Center’da devam eden Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, inovatif tarım uygulamalarına ve yenilikçi tarım şirketlerinin çalışmalarına ev sahipliği yaptı. Fuarda, yapay zeka ile çalışan uzaktan kumandalı tarım makineleri, ilaçlama ve gözlem yapabilen dronelar gibi tarımın ve çiftçinin yanında olan, onların ihtiyaç ve beklentilerine çözüm üreten ürün ve hizmetler öne çıktı. Growtech Eurasia Fuarı, 28 Kasım-1 Aralık'ta tarım sektörü paydaşlarını ağırlamaya devam ediyor. On sekiz yıldır seracılığın başkenti kabul edilen Antalya’da düzenlenen dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü (seracılık) fuarı olan organizasyonda, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden inovatif ürünler ve markalar yer aldı. \ - “Güncel teknolojileri uygulamak zorundayız” Tarım sektöründe 62 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Hektaş, “Akıllı tarımın öncüsü” mottosunu Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’nda ziyaretçilerle buluşturdu.

Çiftçileri geleceğe hazırlama, milli tarımı güçlendirme ve dünyayla rekabet gücünü artırma hedefiyle akıllı tarım seferberliği başlattıklarını belirten Hektaş Ar-Ge Proje Yöneticisi Aylin Kırkaya, geliştirdikleri “Yapay Zeka” projesiyle üreticilere büyük bir kolaylık ve fayda sağladıklarını söyledi. “Özel uygulama sayesinde üretici bitkinin fotoğrafını çekip, bitkideki hastalıkları öğrenip bitkisinin nasıl koruyacağını ve ne gibi önlemler alacağını kolaylıkla öğrenebiliyor.” diyen Kırkaya, şöyle devam etti: “Teknoloji artık tarımın da vazgeçilmezi. Hektaş olarak bunun farkındayız ve akıllı tarımı başarıyla uygulamak için çalışıyoruz. Bu anlamda yapay zekayı da tarım sektörüne kazandırmak için çalışmalar yaptık. Çiftlik simülasyonu, drone kullanımı, uzaktan kumandalı tarım makinaları ile iyi tarım uygulamalarını çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Hektaş olarak milli tarım hedefine ulaşmak için öncelikle tarım teknolojilerini çiftçilere ulaştırmak, istikrarlı bir üretim için teknolojiyi kullanmak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını hayata geçirmek gerektiğinin farkındayız. Hem çiftçinin hem de ülke ekonomisinin kazandığı bir tarım sistemi için güncel teknolojileri uygulamak zorundayız.”