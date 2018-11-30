FİNANS

Tarımın inovasyonu Antalya'da sergileniyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 09:25 | Son Güncelleme

Antalya Expo Center’da devam eden Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, inovatif tarım uygulamalarına ve yenilikçi tarım şirketlerinin çalışmalarına ev sahipliği yaptı - Fuarda, yapay zeka ile çalışan uzaktan kumandalı tarım makineleri, ilaçlama ve gözlem yapabilen dronelar gibi tarımın ve çiftçinin yanında olan, onların ihtiyaç ve beklentilerine çözüm üreten ürün ve hizmetler öne çıktı - Sebze ıslah şirketi Rijk Zwaan’ın Growtech Eurasia fuarı için geliştirdiği ve ilk kez üreticilerle buluşturduğu ‘lokmalık hıyar’ ilgi gördü

Tarımın inovasyonu Antalya'da sergileniyor

Antalya Expo Center’da devam eden Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, inovatif tarım uygulamalarına ve yenilikçi tarım şirketlerinin çalışmalarına ev sahipliği yaptı.

Fuarda, yapay zeka ile çalışan uzaktan kumandalı tarım makineleri, ilaçlama ve gözlem yapabilen dronelar gibi tarımın ve çiftçinin yanında olan, onların ihtiyaç ve beklentilerine çözüm üreten ürün ve hizmetler öne çıktı.

Growtech Eurasia Fuarı, 28 Kasım-1 Aralık'ta tarım sektörü paydaşlarını ağırlamaya devam ediyor. On sekiz yıldır seracılığın başkenti kabul edilen Antalya’da düzenlenen dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü (seracılık) fuarı olan organizasyonda, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden inovatif ürünler ve markalar yer aldı.

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- “Güncel teknolojileri uygulamak zorundayız”

Tarım sektöründe 62 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Hektaş, “Akıllı tarımın öncüsü” mottosunu Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’nda ziyaretçilerle buluşturdu.

Çiftçileri geleceğe hazırlama, milli tarımı güçlendirme ve dünyayla rekabet gücünü artırma hedefiyle akıllı tarım seferberliği başlattıklarını belirten Hektaş Ar-Ge Proje Yöneticisi Aylin Kırkaya, geliştirdikleri “Yapay Zeka” projesiyle üreticilere büyük bir kolaylık ve fayda sağladıklarını söyledi.

“Özel uygulama sayesinde üretici bitkinin fotoğrafını çekip, bitkideki hastalıkları öğrenip bitkisinin nasıl koruyacağını ve ne gibi önlemler alacağını kolaylıkla öğrenebiliyor.” diyen Kırkaya, şöyle devam etti:

“Teknoloji artık tarımın da vazgeçilmezi. Hektaş olarak bunun farkındayız ve akıllı tarımı başarıyla uygulamak için çalışıyoruz. Bu anlamda yapay zekayı da tarım sektörüne kazandırmak için çalışmalar yaptık. Çiftlik simülasyonu, drone kullanımı, uzaktan kumandalı tarım makinaları ile iyi tarım uygulamalarını çiftçilerimizle buluşturuyoruz.

Hektaş olarak milli tarım hedefine ulaşmak için öncelikle tarım teknolojilerini çiftçilere ulaştırmak, istikrarlı bir üretim için teknolojiyi kullanmak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını hayata geçirmek gerektiğinin farkındayız. Hem çiftçinin hem de ülke ekonomisinin kazandığı bir tarım sistemi için güncel teknolojileri uygulamak zorundayız.”

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- Lokmalık hıyarlar ilgi gördü

Merkezi Hollanda’da olan ve 1992’den beri Antalya’da da tesisi bulunan uluslararası sebze ıslah şirketi Rijk Zwaan’ın Growtech Eurasia fuarı için geliştirdiği ve ilk kez üreticilerle buluşturduğu "lokmalık hıyar" ilgi gördü.

Rijk Zwaan İletişim Uzmanı Dilek Açıkgöz, dünyadaki ilk beş sebze tohumu şirketi arasında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Rijk Zwaan olarak dünya gıda tedariklerine katkıda bulunmaya, yeni, sağlıklı ve çekici ürünler geliştirerek sebze tüketimini arttırmaya kendimizi adamış bir firmayız. Sadece üreticilerin değil tüketicilerin de ihtiyaç, beklenti ve taleplerini iyi analiz ediyoruz ve bu anlamda çalışmalarımızı yönetiyoruz. Lokmalık hıyar da tüketicinin tek seferde ağzına atabileceği büyüklükte, ikinci bir ısırığa gerek duymayacağı bir ölçekte olması sonra gelişti. Bu ürünümüzü ilk kez bu yıl sergiliyoruz. Şimdiye kadar fuar ziyaretçilerinden ve üreticilerden büyük ilgi var.

Bunun dışında yine iddialı olduğumuz ve geliştirdiğimiz bir diğer yeni ürünümüz de tatlı chery domateslerimiz. Cherry domateslerde tat seviyesi noktasında gereken beklenti karşılanamıyordu. Tüketiciler özellikle bu domatesleri kahvaltıda tükettikleri için daha tatlı olması noktasında geri dönüşler aldık. Biz de fuara özel bu tatlı domatesleri geliştirdik.”

Growtech Eurasia 18. Uluslararası Tarım Fuarı, ziyarete açıldı

Growtech Eurasia 18. Uluslararası Tarım Fuarı, ziyarete açıldı

Growtech Eurasia 18. Uluslararası Tarım Fuarı, ziyarete açıldı

Growtech Eurasia 18. Uluslararası Tarım Fuarı, ziyarete açıldı

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Anahtar Kelimeler:
Growtech Eurasia inovasyon tarım

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