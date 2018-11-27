FİNANS

Tarımsal destekleme kararında değişiklik

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 10:05 | Son Güncelleme

Tarımsal destekleme kararında değişiklik

Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'da yapılan değişiklikle "köylerde birlikte üretim yapanların desteklenmesi"ne ilişkin hüküm iptal edildi.

2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kararla köylerde birlikte üretim yapanların desteklenmesine ilişkin esasları belirleyen madde yürürlükten kaldırıldı. Madde, birlikte üretime yönelik sözleşmeli üretim yapanlara, ilave yüzde 30 oranında ayrıca destek ödemesi yapılmasını öngörüyordu.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığının, İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, halk ve hayvan sağlığına karşı oluşturduğu risk seviyesine göre sınıflandırılan hayvansal yan ürünler için oluşturulan "Kategori-I"e giren materyallere, "Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği" kapsamında hastalık şüphesi bulunan, hastalığı doğrulanan veya hastalığın eradikasyonu amacıyla itlaf edilen hayvanlar ile hastalığın izlenmesi için belirlenen materyallerin eklenmesine ilişkin hükmün yürürlük tarihi 1 Ocak 2019'dan 31 Aralık 2023'e ertelendi.

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...
Edremit Körfezi'nde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına çözüm bekliyorEdremit Körfezi'nde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına çözüm bekliyor
Sanayiciler karşılıksız çekten dert yandıSanayiciler karşılıksız çekten dert yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halk Sağlığı İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler resmi gazete tarımsal destekleme

En Çok Okunan Haberler

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Asgari ücret pazarlığı başlıyor! 2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret pazarlığı başlıyor! 2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

OBM, 2019 yılında Türkiye'den Almanya'ya ilk etapta 10 bin işçi götürecek

OBM, 2019 yılında Türkiye'den Almanya'ya ilk etapta 10 bin işçi götürecek

Muğla'da yetiştirilen alabalığa yabancı ilgisi

Muğla'da yetiştirilen alabalığa yabancı ilgisi

Dolar ne kadar? 27 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 27 Kasım dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MARKA Konferansı ünlü isimleri ağırlayacak

MARKA Konferansı ünlü isimleri ağırlayacak

Edremit Körfezi'nde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına çözüm bekliyor

Edremit Körfezi'nde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına çözüm bekliyor

Sanayiciler karşılıksız çekten dert yandı

Sanayiciler karşılıksız çekten dert yandı

Ayakkabı devi Hotiç'e mahkemeden iyi haber 

Ayakkabı devi Hotiç'e mahkemeden iyi haber 

Sektörel güven Kasım’da hizmet ve perakendede arttı, inşaatta düştü

Sektörel güven Kasım’da hizmet ve perakendede arttı, inşaatta düştü

Efsane Cuma'dan 410 milyon liralık ciro

Efsane Cuma'dan 410 milyon liralık ciro

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.