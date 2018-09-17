Tarımsal işletmelere 600 lira katılım desteği

Çiftlik Muhasebe Veri Ağına (ÇMVA) dahil tarımsal işletmelere bu yıl işletme başına ve bir defada olmak üzere 600 lira katılım desteği verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ÇMVA'ya gönüllü dahil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA'ya dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri sorumlu birim tarafından yapılan kontroller sonunda doğrulanan tarımsal işletmelere yapılacak.

Belirtilen tarımsal işletmelere, "2018'de Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"a istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek üzere bu yıl 600 lira katılım desteği ödenecek.