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Tarımsal işletmelere 600 lira katılım desteği

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 09:21 | Son Güncelleme

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na dahil tarımsal işletmelere bu yıl işletme başına ve bir defada olmak üzere 600 lira katılım desteği ödenecek

Çiftlik Muhasebe Veri Ağına (ÇMVA) dahil tarımsal işletmelere bu yıl işletme başına ve bir defada olmak üzere 600 lira katılım desteği verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ÇMVA'ya gönüllü dahil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA'ya dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri sorumlu birim tarafından yapılan kontroller sonunda doğrulanan tarımsal işletmelere yapılacak.

Belirtilen tarımsal işletmelere, "2018'de Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"a istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek üzere bu yıl 600 lira katılım desteği ödenecek.

ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak. Ödemeler, bakanlık tarafından bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il müdürlüklerince hazırlanarak onaylanan banka aracılığıyla ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak hesaplara yapılacak. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının yüzde 0,2'si bütçenin ilgili kaleminden bankaya hizmet komisyonu olarak ödenecek.

ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, sorumlu birim, merkez ve il ÇMVA komisyonlarıyla il müdürlükleri tarafından yürütülecek.

İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerine ilişkin veriler takip eden yıl içinde anket yoluyla toplanacak.

Söz konusu katılım desteğinden, ilgili muhasebe yılında ÇKS'ye ve/veya bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan, katılım anlaşması imzalayıp başvuru yapmayan, verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılarla paylaşmayan, sorumlu birimce yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulanmayan, kendi isteğiyle sistemden çıkan tarımsal işletmeler faydalanamayacak.

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Çiftlik Muhasebe Veri Ağı ÇMVA Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal işletmeler

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