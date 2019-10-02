FİNANS

Tariş 7 bin ton kuru incir aldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 13:39 | Son Güncelleme

Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan: - "5 bin ortağımızı ezdirmeyeceğimizi söylemiştik, öyle de yapıyoruz"

Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, şu ana kadar ortaklarından 7 bin tona yakın kuru incir aldıklarını bildirdi.

Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tariş olarak sezon başında belirledikleri kuru incir fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını, aynı fiyatlar üzerinden alım yapmaya devam ettiklerini söyledi.

İncirin kalitesine göre 2 liradan 35 liraya kadar alındığını dile getiren Bircan, "Her gün yaklaşık 4 milyonluk mal alıyoruz. Geçen yıl aynı dönem 4 bin ton aldık. Şu ana kadar ise yaklaşık 7 bin ton mal aldık. Söylediğimiz fiyatlardan almaya devam ediyoruz. Tariş İncir Birliği olarak 5 bin ortağımızı ezdirmeyeceğimizi söylemiştik. Öyle de yapıyoruz." dedi.

Kentte yaklaşık 50 bin ailenin geçimini kuru incirden sağladığına dikkati çeken Bircan, "İncir geliriyle geçinen ailelere baktığımızda tabii fiyatların düşmesinde mağduriyet söz konusu olacaksa sıkıntılı bir durum. Biz de buna izin vermemek adına devletimizle uyumlu bir şekilde onların istekleri doğrultusunda ve incir üreticisinin de lehine olabilecek, faydalı olacak her şeyin yanındayız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
alım Kuru incir TARİŞ

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