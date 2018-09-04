FİNANS

Tariş, kuru üzüm avans fiyatlarını açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 10:52 | Son Güncelleme

TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu, 2018 yılı çekirdeksiz sofralık kuru üzüm avans alım fiyatlarını kilo başına en düşük 7.5 TL en yüksek ise 10.5 TL olarak açıkladı.

Tariş, kuru üzüm avans fiyatlarını açıkladı

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)- TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu, 2018 yılı çekirdeksiz sofralık kuru üzüm avans alım fiyatlarını kilo başına en düşük 7.5 TL en yüksek ise 10.5 TL olarak açıkladı.
Tariş Üzüm Birliği Yönetim Kurulu, dün İzmir'de yaptığı toplantıyla 2018 yılı kuru üzüm avans alım fiyatlarını belirledi. Toplantı sonunda bir açıklama yapan TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Türker, "2018 yılı çekirdeksiz sofralık kuru üzümde kilo başına en düşük 7.5 TL'den en yüksek ise 10.5 TL'den avans alımlarına başlandı" dedi. Kilo başına 7.5 numara üzümün 7.5 TL, 8 numara üzümün 8 TL, 8.5 numara üzümün 8.5 TL, 9 numara üzümün 9 TL, 9.5 numara üzümün 9.5 TL, 10 numara üzümün 10 TL ve 10.5 numara üzümün de 10.5 TL'den alınacağına dikkati çeken Türker, bandırmasız naturel üzüm için ise kilo başına 10.5 TL'den avans fiyatı belirlediklerini kaydetti. Belirlenen kuru üzüm avans fiyatlarının Ege'deki tüm Tariş üzüm kooperatiflerine bildirildiğini de vurgulayan Türker, ödemelerin ise bir hafta içerisinde yapılacağını söyledi.
Üzüm alım avans fiyatlarının açıklanmasından sonra, üzüm üreticileri sevinçlerini birbirlerine sosyal medya hesaplarından paylaşarak duyurdu.

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Tariş, kuru üzüm avans fiyatlarını açıkladıTariş, kuru üzüm avans fiyatlarını açıkladıTariş, kuru üzüm avans fiyatlarını açıkladı

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