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Tariş, zeytinyağı alımlarına başladı

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 12:37 | Son Güncelleme

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek: - "Şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 ton zeytinyağı aldık. Sezon sonuna kadar üretici ortaklarımızdan gelen tüm ürünü kabul edeceğiz, kapımıza geleni çevirmeyeceğiz"

İZMİR (AA) - Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, zeytinyağı alım kampanyasının hızlı başladığını belirterek, "Şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 ton zeytinyağı aldık. Sezon sonuna kadar üretici ortaklarımızdan gelen tüm ürünü kabul edeceğiz ve kapımıza geleni çevirmeyeceğiz." dedi.

Sürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinde geçen seneye göre verimde yaklaşık yüzde 35 düşüş yaşandığını, hem zeytin hem de zeytinyağı üretimini doğrudan etkileyen bu duruma mevsim koşulları ve Akdeniz sineğinin neden olduğunu aktardı.

Tariş'in zeytinyağı almaya başladığını anlatan Sürek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Tariş olarak zeytinyağı alım fiyatlarımızı belirlemiştik ve sızma zeytinyağına 17 lira fiyat belirlemiştik. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 ton zeytinyağı aldık. Tariş zeytinyağı markası için kalite son derece önemli. İç ve dış piyasalarda tüketicilerimiz, Tariş kalitesine büyük güven duyuyor. Yine bu yıl da bunu ön planda tutacağız.

Türkiye genelinde 2018/2019 sezonunda üründe kalite sorunu yaşanıyor. Ancak Tariş Zeytinyağı Birliği olarak, tüm ürünleri farklı farklı depolayarak, sınıflayarak, her koşulda tüketicimize bu zorlu sezonda da en kaliteli ve güvenilir ürünü sunacağız. Yüksek asitli yağları da geri çevirmeyerek, bunları da rafine ederek, rafinajlık zeytinyağı olarak değerlendireceğiz. Sezon sonuna kadar üretici ortaklarımızdan gelen tüm ürünü kabul edeceğiz ve kapımıza geleni çevirmeyeceğiz. Tariş bir şirket olmanın yanında üretici kooperatifi. Bizim ilk hedefimiz her zaman üreticiyi korumaktır. Bu böyle de devam edecektir."

- Tariş'in yeni hedefi zeytinde iddialı olmak

Tariş'in zeytinyağı alım fiyatını belirlemesinin ardından piyasada hareketlenme olduğuna değinen Sürek, bazı üreticilerin Tariş fiyatından sonra elindeki yağları satmaya başladığını bildirdi.

Zeytinyağında ürünün az olmasına rağmen fiyatların düşük seyrettiğini aktaran Sürek, bunun nedeninin, diğer zeytin üreten ülkelerde bu sene rekoltenin yüksekliği olduğunu ifade etti.

Sürek, zeytinyağındaki kaliteyi sofralık zeytinde de yakalamak istediklerini, bunun için de çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hilmi Sürek TARİŞ zeytinyağı

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