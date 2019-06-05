FİNANS

Tariş zeytinyağında cironun yüzde 15'i e-ticaretten geldi

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2019 11:20 | Son Güncelleme

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanı Hilmi Sürek: - "Ürünümüzü klasik satış noktalarının dışında internet ortamında da tüketiciyle buluşturuyoruz. Toplam mağaza ciromuz içinde e-ticaretin payı yüzde 15 seviyesine yükseldi. Gelecek yıl bunu yüzde 40'e çıkarmaya çalışacağız"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanı Hilmi Sürek, "Ürünümüzü klasik satış noktalarının dışında internet ortamında da tüketiciyle buluşturuyoruz. Toplam mağaza ciromuz içinde e-ticaretin payı yüzde 15 seviyesine yükseldi. Gelecek yıl bunu yüzde 40'e çıkarmaya çalışacağız" dedi.

Sürek, AA muhabirine, Türkiye'de 30 milyon kişinin e-ticaret üzerinden alışveriş yaptığını, bu alandaki toplam cironun da 31 milyar lirayı aştığını söyledi.

Kendilerinin e-ticaret serüveninin 2001'de başladığını hatırlatan Sürek, şöyle konuştu:

"O tarihten bu yana tüketicilerimizin talep ve beklentilerini dikkate alarak sitemizde ve satış kanallarımızda düzenlemelere gittik. Perakende sektörünün en dinamik yapısı olan ve gelecekte daha da büyüyeceğini düşündüğümüz e-ticaret sistemini etkin şekilde kullanmak istiyoruz. Sanal mağazamız dışında başka e-ticaret siteleriyle de anlaşmalar yaptık. Ürünümüzü klasik satış noktalarının dışında internet ortamında da tüketiciyle buluşturuyoruz. Toplam mağaza ciromuz içinde e-ticaretin payı yüzde 15 seviyesine yükseldi. Gelecek yıl bunu yüzde 40'e çıkarmaya çalışacağız."

- Üreticiye 45 milyon lira ödeme

Sürek, 2018-2019 zeytin sezonunda ortaklardan 4 bin ton ürün aldıklarını, karşılığında 45 milyon ödeme yaptıklarını belirtti. Sürek, "Fiyatlandırma ve alım politikaları açısından başarılı bir üretim sezonu yaşadık. Alım kampanyasında tek kuruş banka kredisi kullanılmadan kurumun kaynaklarını değerlendirdik." diye konuştu.

Sezon başından bu yana 2 bin 100 ton ihracat gerçekleştirdikleri vurgulayan Sürek, gelecek yıl rekolte beklentisinin kalite ve verim açısından çok daha iyi olacağını kaydetti.

Sürek, Ulusal Zeytin Konseyinin, 2018-2019 sezonu dünya zeytinyağı üretiminin 3 milyon 64 bin ton olarak tahmin edildiğini dile getirdi.

Tariş markasıyla bu yıl 17 ülkeye ihracat yaptıklarını hatırlatan Sürek, gidilen bütün pazarlarda ürünlerin büyük beğeni topladığını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
e-ticaret ihracat satış zeytinyağı

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