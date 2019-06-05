Tariş zeytinyağında cironun yüzde 15'i e-ticaretten geldi

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanı Hilmi Sürek, "Ürünümüzü klasik satış noktalarının dışında internet ortamında da tüketiciyle buluşturuyoruz. Toplam mağaza ciromuz içinde e-ticaretin payı yüzde 15 seviyesine yükseldi. Gelecek yıl bunu yüzde 40'e çıkarmaya çalışacağız" dedi.

Sürek, AA muhabirine, Türkiye'de 30 milyon kişinin e-ticaret üzerinden alışveriş yaptığını, bu alandaki toplam cironun da 31 milyar lirayı aştığını söyledi.

Kendilerinin e-ticaret serüveninin 2001'de başladığını hatırlatan Sürek, şöyle konuştu:

"O tarihten bu yana tüketicilerimizin talep ve beklentilerini dikkate alarak sitemizde ve satış kanallarımızda düzenlemelere gittik. Perakende sektörünün en dinamik yapısı olan ve gelecekte daha da büyüyeceğini düşündüğümüz e-ticaret sistemini etkin şekilde kullanmak istiyoruz. Sanal mağazamız dışında başka e-ticaret siteleriyle de anlaşmalar yaptık. Ürünümüzü klasik satış noktalarının dışında internet ortamında da tüketiciyle buluşturuyoruz. Toplam mağaza ciromuz içinde e-ticaretin payı yüzde 15 seviyesine yükseldi. Gelecek yıl bunu yüzde 40'e çıkarmaya çalışacağız."