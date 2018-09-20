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Tariş'in eski arazisine 25 katlı kule ve 1049 konut yapılacak

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 13:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan Tariş Birlikleri'ne ait kamu arazileri, Emlak Konut GYO A.Ş'ye devredildikten sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca bölgenin imar planları yapıldı.

Tariş'in eski arazisine 25 katlı kule ve 1049 konut yapılacak

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan Tariş Birlikleri'ne ait kamu arazileri, Emlak Konut GYO A.Ş'ye devredildikten sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca bölgenin imar planları yapıldı. İzmir Şehir Plancıları Odası ile Mimarlar Odası'nın planlara karşı açtığı dava sürerken, Teknik Yapı - Halk GYO Adi ortaklığı, Alsancak Liman arkasında 25 katlı kule ve 1049 konut inşa etmek için çalışmalara başladı.
İzmir'in Konak ilçesi sınırlarında Alsancak Liman arkası bölgesinde kalan Tariş Birlikleri'ne ait kamu arazileri, Emlak Konut GYO A.Ş'ye devredildikten sonra, alanın yapılaşmasının önü de açıldı. Emlak Konut Konak 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesini alan Teknik Yapı, Halk GYO ile birlikte proje dosyası hazırladı. Hazırlanan proje için ÇED süreci de başladı. 32 bin 642 metrekarelik alanda 'Evora İzmir' Projesi' için çalışmalara başlayan firma, alanda toplamda 1049 adet konut, 41 adet ticaret alanı 121 odalı otel inşa etmeyi planlıyor. Proje dosyasına göre, bölge 25 katlı kule inşa edilecek. Toplam bedeli 348 milyon TL'yi bulan projenin, 2022 yılına yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje alanındaki konutlarda 2 binin üzerinde insanın yaşaması planlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca imar planları yapılan ve planlara karşı meslek odaları tarafından açılan davalar bitmeden hayata geçirilmesi düşünülen proje sahasında, çalışmalar esnasında 251 bin 964 metreküp hafriyat oluşması bekleniyor. İnşaat çalışmaları sırasında tarihi eserlere rastlanması öngörüldüğü için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden de onay alındı. Müdürlük, inşaat alanının koruma alanı sınırları dışında kaldığını bildirdi.

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Tariş'in eski arazisine 25 katlı kule ve 1049 konut yapılacakTariş'in eski arazisine 25 katlı kule ve 1049 konut yapılacakTariş'in eski arazisine 25 katlı kule ve 1049 konut yapılacakTariş'in eski arazisine 25 katlı kule ve 1049 konut yapılacak

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