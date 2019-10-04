Tarlada imece usulü hasat

Malatya'nın Darende ilçesinde 9 şeker pancarı üreticisi imece usulü hasat yapıyor.

Balaban Mahallesi'nde düzenlenen tarla günü etkinliğinde bir araya gelen 9 pancar üreticisi, 2 ay sürecek hasat için dua edip yardımlaşacakları hasada başladı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fatih Kurt, AA muhabirine, pancar çiftçilerinin kendi aralarında kurdukları güçlü bağın bir şenliğe dönüşmesinin üreticiler adına güzel bir faaliyet olduğunu söyledi.

Çiftçinin bin bir zahmet ve alın teriyle üretime vermiş oldukları katkının çok kıymetli olduğunu belirten Kurt, şöyle konuştu:

"İlçemizdeki farklı mahallelerden pancar üreticisi kardeşlerimizin hepsi buradalar. Burada bugün imece usulü şeker pancarı hasadımızı başlatacağız. İlçemizde bu yıl 7 bin dönümü aşkın şeker pancarı üretimi yapıldı. Bugün de ilk hasadımızı yapacağız. İnşallah memleketimize ve çiftçilerimize hayırlı olur. Bereketli olsun diyoruz, emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Pancar üreticisi Abdullah İçli de 4 pancar söküm makinesi ve 5 tırla desteğe geldiklerini belirterek, "Pancar üreticisi Nihat arkadaşımıza destek için ilçedeki tüm pancar çiftçileri olarak buradayız. Bir kısım teknik ekipmanlarımızı getirdik, yine gün boyu destek için gelecek arkadaşlarımız olacak. Yardımlaşma duygusunu yaşatmak ve 2 ay sürecek pancar sökümünü hem maliyetini azaltmak hem de süreyi kısaltmak için bir birimize destek olacağız. Buradan da başka üreticilere gideceğiz, sıra bize gelene kadar bu yardımlarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Üretici Nihat Köse ise teknik ekipmanın olmadığını, diğer çiftçilerin hasadına destek vermesinin kendisini hem duygulandırdığı hem de çok mutlu ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından hasat duası yapan çiftçiler, pancar söküm makinesinin başına geçerek 2 ay sürecek pancar hasadına başladı.

