TARSİM 1,1 milyar lirayı aşkın hasar ödedi

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 2018'de üreticilere 1,1 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi yapıldı.

TARSİM'den yapılan açıklamada, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin, önceki yıllarda olduğu gibi, 2018'de de üreticisiyle,

paydaşlarıyla, çalışanlarıyla ve devletin desteğiyle büyüdüğü, güçlendiği, sistemin sürdürülebilir

ve dengeli yapısının muhafaza edildiği bildirildi.

2018 yılına ilişkin verilerin paylaşıldığı açıklamaya göre, sistem çerçevesinde 2018'geçen yıl tüm tarım sigortası branşlarında 1,7 milyonun üzerinde poliçe düzenlendi ve 25 milyon dekar alan sigortalandı. Sigortalanan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısındaki artış önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam ederek yüzde 42'lik yükselişle 3,6 milyona ulaştı.

Sigortalanan tarımsal varlık değeri

yıl sonu itibarıyla bir önce yıla göre yüzde 40 artışla 42,3 milyar lira gerçekleşti. Ağırlığı bitkisel ürün sigortaları olmak üzere bütün branşlarda 2 milyar liranın üzerinde prim üretildi.