TARSİM geleceği teknolojiyle kurguluyor

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), üreticilerine ve paydaşlarına daha kaliteli hizmet sunmak, aradaki güven bağını kuvvetlendirmek, iletişimde yer ve mekandan bağımsız bir şekilde sürekliliği sağlamak amacıyla teknoloji destekli hizmetlerin çok yakından takip edildiğini ve sisteme kazandırıldığını bildirdi.

TARSİM'in konuya ilişkin açıklamasında, iş süreçlerinde teknoloji kullanımı ve dijitalleşmenin, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin her zaman önceliğinde yer aldığı belirtilerek, üreticiler ile paydaşların memnuniyetini arttırmak üzere son dönemlerde yeni projelerin ardı ardına hayata geçirilerek, mevcut operasyonlara entegre edildiğine dikkat çekildi.

Kurumların sürdürülebilir bir yapıya sahip olabilmesinin son derece önemli olduğunun vurgulandığı açıklamada, bunun anahtarlarından birisinin, inovatif bir yaklaşım sergileyerek,

teknolojinin baş döndüren hızına uyum sağlamak olduğu kaydedildi.

"Üreticimize ve paydaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak, aramızdaki güven bağını kuvvetlendirmek, iletişimde yer ve mekandan bağımsız bir şekilde sürekliliği sağlamak amacıyla teknoloji destekli hizmetleri çok yakından takip ediyor, odağımıza alıyor ve sisteme kazandırıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu: