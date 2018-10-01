FİNANS

TARSİM geleceği teknolojiyle kurguluyor

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 13:25 | Son Güncelleme

TARSİM: - "Üreticimize ve paydaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak, aramızdaki güven bağını kuvvetlendirmek, iletişimde yer ve mekandan bağımsız bir şekilde sürekliliği sağlamak amacıyla teknoloji destekli hizmetleri çok yakından takip ediyor, odağımıza alıyor ve sisteme kazandırıyoruz" - "Geçtiğimiz günlerde hizmet ağına dahil olan TARSİM Mobil ile akıllı telefon ve tabletler aracılığıyla tüm paydaşlarla iletişimde süreklilik sağlandı. Poliçe sorgulama, hasar ihbarında bulunma gibi hizmetler her an her yerde, çok hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir hale geldi"

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), üreticilerine ve paydaşlarına daha kaliteli hizmet sunmak, aradaki güven bağını kuvvetlendirmek, iletişimde yer ve mekandan bağımsız bir şekilde sürekliliği sağlamak amacıyla teknoloji destekli hizmetlerin çok yakından takip edildiğini ve sisteme kazandırıldığını bildirdi.

TARSİM'in konuya ilişkin açıklamasında, iş süreçlerinde teknoloji kullanımı ve dijitalleşmenin, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin her zaman önceliğinde yer aldığı belirtilerek, üreticiler ile paydaşların memnuniyetini arttırmak üzere son dönemlerde yeni projelerin ardı ardına hayata geçirilerek, mevcut operasyonlara entegre edildiğine dikkat çekildi.

Kurumların sürdürülebilir bir yapıya sahip olabilmesinin son derece önemli olduğunun vurgulandığı açıklamada, bunun anahtarlarından birisinin, inovatif bir yaklaşım sergileyerek,
teknolojinin baş döndüren hızına uyum sağlamak olduğu kaydedildi.

"Üreticimize ve paydaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak, aramızdaki güven bağını kuvvetlendirmek, iletişimde yer ve mekandan bağımsız bir şekilde sürekliliği sağlamak amacıyla teknoloji destekli hizmetleri çok yakından takip ediyor, odağımıza alıyor ve sisteme kazandırıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Sistem açısından kritik bir öneme sahip olan hasar operasyonunda mobil
ekspertiz uygulamasının kullanılmaya başlamasıyla birlikte manuel işlemlere son verildi. Mobil ekspertiz ile hata olasılığı ortadan kalktı. Bu durumun verimliliğe, hıza ve sonuçta üretici ile paydaş memnuniyetine ciddi düzeyde olumlu katkıları oldu.
Tarım Sigortalarında Uydu Teknolojileri Kullanılmaya Başlandı
Tarım Sigortaları hasar tespit ve risk analiz işlemlerinin teknolojik veriler ile desteklenmesi, dijital çözümler ile manuel işlem kaynaklı hataların önlenmesi, yoğun hasar tespit dönemlerinde yaşanabilecek muhtemel gecikmelerin önüne geçilmesi ve poliçe tanzim aşamasında erken uyarı sistemlerinin oluşturulabilmesi amacıyla uydu teknolojilerinin süreçlerde kullanılabilirliğine ilişkin proje başlatıldı."

Açıklamada, proje çerçevesinde günlük uydu görüntülerinin, dolu, yangın, sel/su baskını ve heyelan hasarlarıyla risk analiz işlemlerinde kullanıldığı kaydedilerek, çalışmanın meteorolojik verilerle desteklenerek geliştirildiği, 2019'da poliçe üretim ve hasar tespit işlemlerinde daha geniş bir şekilde kullanılmasının hedeflendiği aktarıldı.

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- Kurumsal mimari ile yeni teknolojilere hızlı uyum

Açıklamada, kurum hedef ve stratejilerine uygun olarak yeni teknolojilere daha hızlı
entegre olabilmek, bilgi teknolojileriyle diğer birimleri yakınlaştırarak yapıyı daha dinamik bir hale dönüştürmek amacıyla süreçlerde
Kurumsal Mimari Sistemi'nin kullanılmaya başlandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Son olarak geçtiğimiz günlerde hizmet ağına dahil olan TARSİM Mobil ile akıllı
telefon ve tabletler aracılığıyla tüm paydaşlarla iletişimde süreklilik sağlandı. Poliçe
sorgulama, hasar ihbarında bulunma gibi hizmetler her an her yerde, çok hızlı ve
kolay bir şekilde yapılabilir hale geldi. Bu gelişmelerin sisteme duyulan güveni ve
bağlılığı arttıracağına, TARSİM'i güçlendireceğine ve geleceğini sağlam temeller
üzerine inşa etmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Üreticilerimize bol, verimli ve
hasarsız üretimler dileriz."

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