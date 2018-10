TARSİM geleceği teknolojiyle kurguluyor

TARSİM'in konuya ilişkin açıklamasında, iş süreçlerinde teknoloji kullanımı ve dijitalleşmenin, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin her zaman önceliğinde yer aldığı belirtilerek, üreticiler ile paydaşların memnuniyetini arttırmak üzere son dönemlerde yeni projelerin ardı ardına hayata geçirilerek, mevcut operasyonlara entegre edildiğine dikkat çekildi.

- Kurumsal mimari ile yeni teknolojilere hızlı uyum

Açıklamada, kurum hedef ve stratejilerine uygun olarak yeni teknolojilere daha hızlı

entegre olabilmek, bilgi teknolojileriyle diğer birimleri yakınlaştırarak yapıyı daha dinamik bir hale dönüştürmek amacıyla süreçlerde

Kurumsal Mimari Sistemi'nin kullanılmaya başlandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Son olarak geçtiğimiz günlerde hizmet ağına dahil olan TARSİM Mobil ile akıllı

telefon ve tabletler aracılığıyla tüm paydaşlarla iletişimde süreklilik sağlandı. Poliçe

sorgulama, hasar ihbarında bulunma gibi hizmetler her an her yerde, çok hızlı ve

kolay bir şekilde yapılabilir hale geldi. Bu gelişmelerin sisteme duyulan güveni ve

bağlılığı arttıracağına, TARSİM'i güçlendireceğine ve geleceğini sağlam temeller

üzerine inşa etmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Üreticilerimize bol, verimli ve

hasarsız üretimler dileriz."