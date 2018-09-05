FİNANS

TARSİM mobil yayında

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 15:06 | Son Güncelleme

Uygulama ile paydaşların, günlük iş süreçlerine dahil olması ve bilgiye anında ulaşması sağlanıyor

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), tarım sigortasına ilişkin uygulamalara, akıllı telefon ve tabletler aracılığıyla mekandan ve
zamandan bağımsız bir şekilde ulaşılmasını ve paydaşlarla
iletişimde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla TARSİM Mobil’i hayata geçirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM mobil uygulaması, sade tasarımı, rahatlıkla kullanılabilen menüsü ve zengin
içeriğiyle paydaşların, günlük iş süreçlerine dahil olmasını ve bilgiye anında ulaşmasını
sağlıyor.

Uygulama aracılığıyla TARSİM ile
ilgili en son ve sıcak gelişmelere, istatistiksel verilere ulaşılabilecek, soru ve talepler
için bilgi formu kullanılabilecek ve poliçe sorgulama bölümünden detaylı bilgi edinilebilecek. Üreticiler, TARSİM mobil üzerinden tüm tarım sigortası branşları için
zahmetsizce ve hemen hasar ihbarında bulunabilecek.

TARSİM mobil uygulaması, akıllı telefon ve tabletlere, Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarından "TARSİM Mobil" başlığıyla ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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TARSİM TARSİM mobil

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