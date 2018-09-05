TARSİM mobil yayında

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), tarım sigortasına ilişkin uygulamalara, akıllı telefon ve tabletler aracılığıyla mekandan ve

zamandan bağımsız bir şekilde ulaşılmasını ve paydaşlarla

iletişimde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla TARSİM Mobil’i hayata geçirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM mobil uygulaması, sade tasarımı, rahatlıkla kullanılabilen menüsü ve zengin

içeriğiyle paydaşların, günlük iş süreçlerine dahil olmasını ve bilgiye anında ulaşmasını

sağlıyor.

Uygulama aracılığıyla TARSİM ile

ilgili en son ve sıcak gelişmelere, istatistiksel verilere ulaşılabilecek, soru ve talepler

için bilgi formu kullanılabilecek ve poliçe sorgulama bölümünden detaylı bilgi edinilebilecek. Üreticiler, TARSİM mobil üzerinden tüm tarım sigortası branşları için

zahmetsizce ve hemen hasar ihbarında bulunabilecek.

TARSİM mobil uygulaması, akıllı telefon ve tabletlere, Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarından "TARSİM Mobil" başlığıyla ücretsiz olarak indirilebiliyor.

