TARSİM'den sera sigortası uyarısı

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), üreticileri sera sigortalarını zaman kaybetmeden yaptırmaları konusunda uyardı ve poliçe düzenlenmesi aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgilendirdi.
TARSİM'den yapılan açıklamada, bu yıl gerçekleşen dolu, hortum ve fırtına nedenli hasarlardan ötürü seraların büyük ölçüde zarar gördüğü belirtilerek, üreticiler sera sigortasını yaptırmaya davet edildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Devlet destekli sera sigortası genel şartlar ile tarife ve talimatlar doğrultusunda,
standartlara ve projesine uygun olarak tesis edilmiş seraların içindeki ürünlerle birlikte
sera konstrüksiyonu, örtü malzemesi ve içindeki teknik donanımı, yapılacak risk
değerlendirmesi sonucuna göre dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt
çarpması, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını nedeniyle meydana gelen kayıp ve
zararlara karşı sigortalanabiliyor. Ayrıca üreticiye, çeşitli ödeme kolaylıklarının yanı
sıra primleri için yüzde 50 devlet desteği de sunuluyor. Sigorta yaptırmak için tek ön koşul; seraların Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS’ye)
kayıtlı olması. Sonrasında yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla poliçeler
kolaylıkla düzenlenebiliyor. Poliçe düzenlenmesi aşamasında üreticilerimizin
poliçesini dikkatlice okuması, teminat kapsamında yer alan riskleri öğrenmesi büyük
önem arz ediyor.
Tarım Sigortası eksperleri tarafından gerçekleştirilen risk inceleme işlemleri
esnasında, belirtilen durumlardan birinin bile tespit edilmesi halinde ilgili teminat
verilemiyor. Sundurma çatı örtüsü, sera çatı örtüsü ile tek parça ise ve sundurmanın dört tarafı kapalı değilse, örtü parçalanmışsa, örtü uygun olmayan yamaya sahipse, örtüde
yırtık varsa, plastik örtü çevre betonu bağlantısı yoksa, taş ya da topraksa, plastik
örtü konstrüksiyon (iskelet) bağlantısı yoksa, dört tarafında çevre betonu yoksa ve
iskelet malzemesinde ahşap destek kullanıldıysa fırtına teminatı; plastik örtü konstrüksiyon bağlantısı yoksa veya örtü parçalanmışsa hortum teminatı; meyilli arazilerde yer alan seralarda istinat duvarı, gerekli olduğu halde yoksa veya
var ama harçsızsa heyelan teminatı; seranın dört tarafında temel duvarı (çevre betonu) yoksa, plastik örtü çevre
betonu bağlantısı yoksa, taş ya da topraksa, çevre duvarının dış toprak
yüzeyinden yüksekliği sıfırsa sel ve su baskını teminatı; serada oluk malzemesi plastikse veya oluk malzemesi gerekli ama yoksa kar ve dolu ağırlığı teminatı verilemiyor."
Açıklamada, verilmeyen teminatlar hakkında, belirlenen eksiklerin giderilmesi halinde tekrar poliçe
başvurusunda bulunmanın mümkün olduğu kaydedildi.
TBB'den uyarı: Banka bilgilerinin paylaşılmaması alışkanlık haline getirilmelidir
Japonya'da tattığı süt reçelini üretti, dünyaya satıyor
Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)
Merkez Bankası sonrası dolar ne kadar oldu? 13 Eylül dolar yorumları
Borsa güne yükselişle başladı
Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Borsa güne yükselişle başladı
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum