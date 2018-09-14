TARSİM'den sera sigortası uyarısı

"Devlet destekli sera sigortası genel şartlar ile tarife ve talimatlar doğrultusunda, standartlara ve projesine uygun olarak tesis edilmiş seraların içindeki ürünlerle birlikte sera konstrüksiyonu, örtü malzemesi ve içindeki teknik donanımı, yapılacak risk değerlendirmesi sonucuna göre dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını nedeniyle meydana gelen kayıp ve zararlara karşı sigortalanabiliyor. Ayrıca üreticiye, çeşitli ödeme kolaylıklarının yanı sıra primleri için yüzde 50 devlet desteği de sunuluyor. Sigorta yaptırmak için tek ön koşul; seraların Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS’ye) kayıtlı olması. Sonrasında yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla poliçeler kolaylıkla düzenlenebiliyor. Poliçe düzenlenmesi aşamasında üreticilerimizin poliçesini dikkatlice okuması, teminat kapsamında yer alan riskleri öğrenmesi büyük önem arz ediyor.

Tarım Sigortası eksperleri tarafından gerçekleştirilen risk inceleme işlemleri

esnasında, belirtilen durumlardan birinin bile tespit edilmesi halinde ilgili teminat

verilemiyor. Sundurma çatı örtüsü, sera çatı örtüsü ile tek parça ise ve sundurmanın dört tarafı kapalı değilse, örtü parçalanmışsa, örtü uygun olmayan yamaya sahipse, örtüde

yırtık varsa, plastik örtü çevre betonu bağlantısı yoksa, taş ya da topraksa, plastik

örtü konstrüksiyon (iskelet) bağlantısı yoksa, dört tarafında çevre betonu yoksa ve

iskelet malzemesinde ahşap destek kullanıldıysa fırtına teminatı; plastik örtü konstrüksiyon bağlantısı yoksa veya örtü parçalanmışsa hortum teminatı; meyilli arazilerde yer alan seralarda istinat duvarı, gerekli olduğu halde yoksa veya

var ama harçsızsa heyelan teminatı; seranın dört tarafında temel duvarı (çevre betonu) yoksa, plastik örtü çevre

betonu bağlantısı yoksa, taş ya da topraksa, çevre duvarının dış toprak

yüzeyinden yüksekliği sıfırsa sel ve su baskını teminatı; serada oluk malzemesi plastikse veya oluk malzemesi gerekli ama yoksa kar ve dolu ağırlığı teminatı verilemiyor."

Açıklamada, verilmeyen teminatlar hakkında, belirlenen eksiklerin giderilmesi halinde tekrar poliçe

başvurusunda bulunmanın mümkün olduğu kaydedildi.

