FİNANS

TARSİM'den Sigorta Haftası mesajı

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 12:56 | Son Güncelleme

TARSİM: - "Bugünümüz ve geleceğimiz için en büyük ve en önemli güvence sigortadır. Yarını güvenle kucaklayabilmek için sigortayı bir zorunluluk gibi görmeli ve mutlaka zamanında yaptırmalıyız"

İSTANBUL (AA) - Sigorta Haftası, bu yıl 27 Mayıs-2 Haziran'da kutlanacak.

TARSİM'den yapılan açıklamada, Sigorta Haftası'nın Türkiye'de sigorta farkındalığını ve bilincini, sektörde yer alan tüm paydaşların katkısı ile artırmak amacıyla, bu yıl 27 Mayıs-2 Haziran'da kutlanacağı belirtildi.

Türkiye'de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için faaliyetlerini yürüten TARSİM'in açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Günümüz dünyasında hepimiz zaman zaman şiddeti ve sayısı giderek artan çeşitli risklere maruz kalabiliyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen afetler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yıllar itibarıyla daha yoğun bir şekilde hissediliyor. Don, dolu, fırtına, sel-su baskını gibi olaylar, can kayıplarına ve yıkıcı sonuçlara yol açıyor. Özellikle tarımsal üretim, bu risklerden en çok etkilenen alanların başında geliyor. Sigorta, hiç beklenmedik anlarda karşılaşabileceğimiz bu risklere karşı korunmamızı sağlayarak, zararlarımızı karşılıyor. Bu nedenle, bugünümüz ve geleceğimiz için en büyük ve en önemli güvence sigortadır. Yarını güvenle kucaklayabilmek için sigortayı bir zorunluluk gibi görmeli ve mutlaka zamanında yaptırmalıyız. Sigorta Haftası’nı kutluyor, tüm paydaşları birbirine kenetleyerek, amaçlarına ulaşmasını ve sektörün başarılarına yeni başarılar katmasını ümit ediyoruz."

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Ev kadınları kooperatif kurdu, ürettikleri pancar pekmezi ve reçel marka olduEv kadınları kooperatif kurdu, ürettikleri pancar pekmezi ve reçel marka oldu
TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2.124 liraya ve yoksulluk sınırı 6.918 liraya yükseldiTÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2.124 liraya ve yoksulluk sınırı 6.918 liraya yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sigorta Haftası TARSİM

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'na piyasaların ilk tepkisi

Merkez Bankası'na piyasaların ilk tepkisi

Otomotiv sektörünü heyecanlandıran gelişme

Otomotiv sektörünü heyecanlandıran gelişme

Önemli uyarı! İsminizi ve TC yazdırmayı unutmayın

Önemli uyarı! İsminizi ve TC yazdırmayı unutmayın

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ev kadınları kooperatif kurdu, ürettikleri pancar pekmezi ve reçel marka oldu

Ev kadınları kooperatif kurdu, ürettikleri pancar pekmezi ve reçel marka oldu

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2.124 liraya ve yoksulluk sınırı 6.918 liraya yükseldi

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2.124 liraya ve yoksulluk sınırı 6.918 liraya yükseldi

Dünya futbol devlerine Bursa'dan ambalaj

Dünya futbol devlerine Bursa'dan ambalaj

Aileleri mermerci olan Türk öğrencilerin Çin'e eğitim çıkarması

Aileleri mermerci olan Türk öğrencilerin Çin'e eğitim çıkarması

THY, dünyayı Çin’in 2 bin yıllık kilden askerlerine taşıyacak

THY, dünyayı Çin’in 2 bin yıllık kilden askerlerine taşıyacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.