İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuz İşletme AŞ (TARSİM), PDR International tarafından "Yılın Projesi" ödülüne layık görüldü.
TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, kurumların liderlik, performans, hizmet, insan kaynakları ve satış gelişimi ile markalaşmış kurum ve yaşayarak öğrenme kültürü süreçlerine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdüren PDR International tarafından düzenlenen "Proje
Ödülleri", bu yıl da sahiplerini buldu.
TARSİM, tarım sigortaları havuz eksperleri için tasarlanan "TARSİM’in Yol Arkadaşı" eğitim projesiyle rakiplerini
geride bırakarak "Yaşayarak Öğrenme Kültürü" alanında "Yılın Projesi" ödülünü aldı.
"TARSİM’in Yol Arkadaşı" projesi, farklı meslek branşlarından eksperleri ilk kez bir
araya getirerek mesleki deneyimlerini ve bilgi birikimlerini paylaşmalarına olanak sağlıyor.
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