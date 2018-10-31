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TARSİM’in yeni Başkanı Hasan Özlü oldu

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 10:35 | Son Güncelleme

TARSİM Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü üstlendi

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu’nun (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özlü oldu.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü üstlendi. Başkan Yardımcılığı görevini ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı temsilen Dr. Ahmet Genç sürdürmeye devam edecek.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyeleri şöyle oluştu:

"İsmail Kemaloğlu-Tarım ve Orman Bakanlığı, Murat Kayacı-Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Akif Eroğlu-Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Dr. Mehmet Fethi Güven-Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Yusuf Cemil Satoğlu-Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi-Genel Müdür."

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- Hasan Özlü hakkında

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özlü, yüksek öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde tamamladı. 1983 yılında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı’nda İşletme ve Bakım Mühendisi olarak göreve başladı.

1989-1991 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde Utah State Üniversitesi’nde Ekonomi dalında Master Programını tamamladı. DSİ Genel Müdürlüğünde Dış İlişkiler Müşavirliği, Daire Başkanlığı, 5. Dünya Su Forumu Koordinatörlüğü görevlerinden sonra 2009 yılından itibaren Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Başmüfettiş olarak vazife yaptı. 16 Mart 2017 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığına Müsteşar Yardımcısı Vekili olarak, 18 Ağustos 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tarım Reformu Genel Müdürü olarak atandı.

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TARSİM Yönetim Kurulu Başkan değişikliği

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