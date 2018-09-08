Taş ocağından 20 milyon ziyaretçiye

Gökhan Artan / İstanbul, 8 Eylül (DHA) - Ziyaret eden turist sayısı yüzde 30 artan eski adı Vialand olan İsfanbul ve Venezia Mega Outlet CEO’su Osman Şentürk, dev merkezin bugünlere gelmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük katkısı olduğunu söyledi.Şentürk, “Burası bir taş ocağıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın hayaliyle başlamış bir dünya burası. Şu anda bu hayalin geldiği zirve noktadayız. Bu yıl toplamda 20 milyonun üzerine çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

Eyüpsultan sınırları içindeki Tema Park, AVM, oteli de içinde barındıran eğlence merkezi İsfanbul’a akın akın turist kafileleri geliyor. 600 dönümlük bir alan içinde olan İsfanbul’u ziyaret eden turist sayısı da yüzde 30 arttı. Alışveriş Merkezimiz ve Tema Parklarının ayda milyonluk rakamlarla ziyaretçi ağırladığını dile getiren İsfanbul ve Venezia Mega Outlet CEO’su Osman Şentürk, “Dev kompleksimiz çok ciddi sayıda turist alıyor. Bu yıldan önümüzdeki yıla turistin ikiye katlanmasını bekliyoruz. Bu yıl alışveriş merkezi ve tema park olarak toplamda 20 milyonun üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Biz hem yerli hem de yabancı ağırlıyoruz. Günde ortalama eğlence merkezinde 40-50 binin üzerinde bazı günler 90 binlerin üzerinde 100 binlere kadar çıkan bir ziyaretçi gelişleri alıyoruz. Türkiye’nin 82 ili gibi her şey burada var” dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katkısı büyük”

İsfanbul’u eğlencenin başkenti yapmak için çalışmalarına devam ettikleri vurgusunu yapan Osman Şentürk, dev merkezlerinin bugünlere gelmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük katkısı olduğunu söyledi. Şentürk, “Sayın cumhurbaşkanımızın hayaliyle başlamış bir dünya burası. Şu anda bu hayalin geldiği zirve noktadayız. Buranın çok derin bir hikayesi var. Bundan belki 15-20 yol önceye dayanıyor. Sayın cumhurbaşkanımız o zaman belediye başkanıyken burası bir taş ocağıydı. O zaman bir hayal kurmuş buradan bir değer oluşturalım diye.İstanbul’a yaklaşık 11-12 milyon turist geliyor. Biz kendimize slogan edindik bu gelen turistlerden iki kişiden bir tanesinin İsfanbul’a gelmesi lazım.Eğlencenin başkenti yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Rus turist sayısında hareketlenme başladı”

Son zamanlarda merkezlerini ziyaret eden Rus turist sayısının da dikkat çekici rakamlara ulaştığını ifade eden İsfanbul CEO’su Osman Şentürk, “Körfez ülkelerinden çok ciddi bir akın var. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Fas, İran, Azerbaycan, Rusya, Kazakistan bu bölgelerden yoğun gelişler var. Mesela son zamanlarda özellikle Rus turistlerde de ciddi bir hareketlenme başladı. Önümüzdeki yıl bunun da çok ciddi artacağını düşünüyorum. Balkan turistlerin de önümüzdeki dönemde artış bekliyoruz. Oraya da özel bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Nasıl Körfez ülkelerine gittiğiniz zaman İstanbul dediğinizde İsfanbul Eğlence Merkezi hemen akla geliyor. Aynı şeyleri diğer destinasyonlarda da gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Bayram tatilinde sadece tema parkı 70 bin kişi ziyaret etti”

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde turist trafiğinin çok yoğun olduğunu ve sadece eğlence merkezinin olduğu Tema Park’a 70 bin kişinin geldiğini belirten İsfanbul CEO’su Osman Şentürk, “Harika bir bayram geçirdik. Ziyaretçi sayısında belki de zirve yaptığımız bir bayramı yaşadık Dokuz günlük uzun bir tatil olması sebebiyle çok ciddi bir ziyaretçi akını aldık. Misafirlerimiz özellikle turist tarafı çok yoğundu. Neredeyse üçte iki misafirimiz turistten oluşuyordu. Bunun için ayrı bir gururlanıyoruz. Bayramda biz yaklaşık 70 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bunun 50 bini de turistlerden oluştu. Şu anda Türkiye’nin en çok dövize ihtiyaç olduğu yerde biz hizmet ihracatı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye ucuzlayınca gelişler daha da arttı”

Türkiye’de kaliteli bir tatilin yabancılar açısından çok daha uygun fiyatla ulaşılabilir hale geldiğine dikkat çeken İsfanbul CEO’su Şentürk, “ Yabancı muadilleriyle kıyaslandığında fiyatlarımız da çok uygun. Bugün bir Avrupa da Tema Parka gittiğiniz zaman veya Amerika’da 80-200 250 Euro verdiğiniz şeye biz sadece buraya 25-30 Euro’ya aynı hizmeti veriyoruz. O yüzden de önemli bir artış var. Onlar için gidip Avrupa da veya Amerika’da tatil yapmak yerine Türkiye’yi daha çok tercih ediyorlar. Hem AVM’de hem de eğlence merkezimizde vakit geçiriyorlar. Yerli misafirlerimiz için ise Yes kart çıkarttık aylık sadece 12 TL’ye buraya gelip faydalanabiliyorlar. Ulaşılabilir bir eğlence yapmak en önemli bir şeydi. Yıl boyunca konserlerimize katılabiliyorlar” diye konuştu.

“Turist geldiğinde herkes kazanıyor”

Yaklaşık 600 dönümlük İsfanbul’da 100 odalı Holiday Home isminde konaklama tesislerinin de olduğunu belirten Osman Şentürk şunları söyledi; “Turizm cari açığı kapatmak için önemli bir etken.TİM’in yaptığı 500 hizmet ihracatçısı listesine girmeyi başardık. Bu bizim açımızdan çok onur verici bir şey çünkü hizmet ihracatçısının farklılığı turisti siz ayağınıza getirmiş oluyorsunuz. Turist buraya geldiği zaman otelcilik, restoran, ulaştırma kazanıyor. Bununla beraber alışveriş sektörü perakende sektörü kazanmaya başlıyor. Kompleksimiz de Holiday Home isminde konaklama tesisimiz var. Yaklaşık 100 odalı bir tesis burada da konaklıyorlar. Burada da konaklamayı da yaptıkları için İstanbul’un her yerine seyahat edebiliyorlar. Ortalama 3-4 gün kalıyorlar. Tarihi yarımadaya da git gel yaparak ziyaretlerini tamamlıyorlar”

“Designer Outlet ayrı turist kaynağı olacak”

Önümüzdeki yıl komplekslerinde “Designer Outlet” projesini faaliyete geçireceklerini ifade eden Şentürk, “Dünyanın en önde gelen markalarının outlet’ini getirtiyoruz. Bunun ayrı turist kaynağı oluşturacağına inanıyoruz çünkü İstanbul’da bu kapsamda bir Designer Outlet yok. Bunu da şu anda ruhsatlandırdık. İnşallah önümüzdeki yıla açmayı hedefliyoruz. 50’den fazla yurt dışındaki önemli markalarını getirmeyi planlıyoruz. Designer Outlet de tamamlandığı zaman daha çok turist çekeceğiz” dedi.