FİNANS

Tasarım mobilyalar ödüllendirilecek

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

OAİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Ata: - "26 Nisan 2019'da İstanbul'da gerçekleştirilecek '11. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması' başvuruya açıldı" - "Toplam ödül bedelinin 79 bin 500 lira olduğu yarışmaya katılanlar, üretici-ihracatçı firmalarımızda iş imkanı bulabilecek, ödül alan tasarımcılara devlet desteğiyle yurt dışındaki kurumlarda eğitim imkanı sağlanacak"

MEHTAP YILMAZ - Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Ata, ödül töreni 26 Nisan 2019'da İstanbul'da gerçekleştirilecek "11. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması"nın başvuruya açıldığını bildirdi.

Ata, AA muhabirine, gelecek yıl Ticaret Bakanlığının koordinatörlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) iş birliği ve OAİB'nin organizatörlüğünde düzenlenecek "11. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması ile başarılı tasarımcılar ve üretici firmaları buluşturup, yurt dışına ihraç edilebilir nitelikte ürünlerin ortaya çıkarılmasına ön ayak olmayı hedeflediklerini ifade eden Ata, etkinliğin Türkiye'deki tasarım alanında katılımı en yüksek yarışma olduğunu söyledi. Ata, yarışmanın ilk kez düzenlendiği 2008 yılından bu yana başvuru sayısının her sene arttığına işaret ederek, etkinliğin TRT, Mimarlar Odası, İç Mimarlar Odası ve Yaratıcı Çocuklar Derneği tarafından desteklendiğini bildirdi.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında yaşayan ülke vatandaşlarının da tasarımlarıyla etkinliğe ilgi gösterdiğine dikkati çeken Ata, geçen yıl bin 79 başvuru alındığını ve yarışma sonucunda 21 tasarımcının toplam 77 bin lira ödül kazandığını anımsattı.

- "Yarışmaya katılanlara iş ve eğitim imkanı"

Ata, Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması ile "kültürel ve ticari kimlikli mobilya tasarımı"na dikkati çekmek istediklerini dile getirdi. Sektörde, dünyadaki tüketicilerin değişik ihtiyaçlarını karşılayabilen ve farklı kimliklere yönelik mobilya tasarlayan ülkelerin öne çıktığını vurgulayan Ata, şöyle devam etti:

"Etkinlikle inovatif, Ar-Ge projeleri ve teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, özgün, estetik, işlevsel, rasyonel, üretilebilir, uygulanabilir, çevre dostu, kalite, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu, kullanıcı güvenliği, malzeme ve enerjinin etkin şekilde kullanıldığı, taşıma, nakliye, depolama, sökme, takma kolaylığı sağlayan mobilyaları tasarlayanları sektöre kazandırmak istiyoruz."

Ev, ofis, mutfak-banyo ve akıllı mobilyalar olmak üzere 4 ana temada gerçekleştirilecek ve ödül töreni 26 Nisan 2019'da İstanbul'da yapılacak yarışmaya başvuruların açıldığını belirten Ata, etkinliğe akademisyenler, profesyoneller ile lisans, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurabileceğini aktardı. Ata, geleceğin mobilya pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak istediklerini vurgulayarak, 11. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması toplam ödül bedelinin 79 bin 500 lira olduğunu bildirdi.

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'na katılan tasarımcıların, üretici-ihracatçı firmalarımızda iş imkanı bulabileceğini ifade eden Ata, ayrıca ödül alan tasarımcılara devlet desteğiyle yurt dışındaki kurumlarda eğitim imkanı sağlandığını dile getirdi.

Ata, etkinlik kapsamında geleceğin tasarımcılarının yetişmesi için uzun vadeli yatırım yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünya mobilya sanayisinde Türkiye'nin de söz sahibi olabilmesi ve Türk mobilya sektörünün hak ettiği şekilde diğer ülke pazarlarından pay alabilmesi için Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nı çok önemsiyoruz. Mobilya ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

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OAİB Orta Anadolu Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birli Tahsin Ata Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

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