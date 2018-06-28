Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı'na göre, kamu ve özel sektörün tasarım yönetim, üretim ve kullanım kapasitesi geliştirilecek. Tasarım desteklerinin etkinliği artırılacak ve bu alanda girişimcilik desteklenecek.

Yüksek Planlama Kurulunun "Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı 2018-2020"nin kabulüne ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı'nın vizyonu "Türk tasarımının küresel bir marka olması" şeklinde ifade edilirken, bu vizyona ulaşabilmek için uygulanacak stratejiler beş temel hedef kapsamında, 20 eylem altında toplandı.

Hedefler kapsamında kamu ve özel sektörün tasarım yönetim, üretim ve kullanım kapasitesi geliştirilecek.

Tasarım desteklerinin etkinliği artırılacak ve tasarım alanında girişimcilik desteklenecek.

Bu alanda insan kaynağı kapasitesi ve niteliği artırılacak. Türk tasarımının ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğü ve bilinirliği artırılacak. Tasarıma ilişkin bilgi ve veri kapasitesi geliştirilerek karar alma süreçleri desteklenecek ve yönlendirilecek.