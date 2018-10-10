FİNANS

"Tasarıma ve modaya yön veren kültürün içerisinde olmamız gerekiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 23:59 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: - "Tasarıma ve modaya yön veren kültürün içerisinde olmamız gerekiyor. TİM olarak tüm sektörlerde tasarımı destekliyoruz" - "Tasarımın gücüne ve Ar-Ge'ye her zaman inandık. Tasarım, malın artısı ve fikrin parasal karşılığı. Tasarım, Ar-Ge ve inovasyon ile ilgili söyleyecek ve yapılacak çok şey var" - İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak: - "Sektör olarak ihracatta katma değer için tasarımın önemine yürekten inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Tasarıma ve modaya yön veren kültürün içerisinde olmamız gerekiyor. TİM olarak tüm sektörlerde tasarımı destekliyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı ve TİM'in destekleriyle, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) bünyesinde ayakkabı sektöründe tasarım ve inovasyona katkıda bulunmak ve katma değerli ürün ihracatını artırmak amacıyla düzenlenen "3.Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.

Ödül töreninde konuşan Gülle, katma değerli ihracatın önemli olduğunu belirterek, "Öncelikle ait olduğum bir camianın böyle güzel bir organizasyonunda birlikte olmak benim için büyük mutluluk. Tasarımın gücüne ve Ar- Ge'ye her zaman inandık. Tasarım, malın artısı ve fikrin parasal karşılığı. Tasarım, Ar-Ge ve inovasyon ile ilgili söyleyecek ve yapılacak çok şey var. Böyle bir organizasyonu başlattıkları için İDMİB ailesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha fazla ihracat yapılması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun da iki yolu var. Ya miktar bazında çok yapacağız ya da sattığımızı değerli yapacağız. Dünyayla birlikte her şey değişiyor. Yeni dünyada tüketici istekleri ve talepleri ön planda. Tasarıma ve modaya yön veren kültürün içerisinde olmamız gerekiyor. TİM olarak tüm sektörlerde tasarımı destekliyoruz. Biliyoruz ki gelecek tasarlanmış ürünlerde. Bu işi yapacak olanlar da gençlerdir. Gençlerimizi sektörümüze kazandırmanın en iyi yolu bu yarışmalardır. Tasarım bilincini artırmak adına TİM olarak Tasarım Haftası düzenliyoruz. Önümüzdeki ay tüm sektörlerin tasarlanmış ürünlerini göz önüne çıkartacağız. Türkiye'nin ihracatını inovasyonla, katma değerle ve tasarımla büyüteceğine inanıyoruz. Sektörün bu konuda sonuna kadar arkasındayız."

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- "İhracatta katma değer için tasarımın önemine yürekten inanıyoruz"

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak da sektör olarak ihracatta katma değer için tasarımın önemine yürekten inandıklarını dile getirerek, "İhracatçılarımız yaşadığı her türlü zorluğa rağmen, üretmeye, ihracatta rekorlar kırmaya ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Ayakkabı sektörümüzde çift başına 60 dolara varan çok yüksek ihracat değerlerine ulaştık. Bu rakamı daha da yukarılara taşımanın yolu tasarımdan, yani bu salondan geçiyor." diye konuştu.

Şenocak, 2018 yılını tüm zamanların ayakkabı ihracatı rekoru ile kapatacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün en önemli alt bileşenlerinin başında hiç şüphesiz ayakkabı sektörü geliyor. 2018 yılının ilk dokuz ayında 170 ülkeye, 703 milyon dolar değerinde ayakkabı ihracatı gerçekleştirdik, bu ihracat ile 2016 yılı ihracatımızı yakaladık. İnşallah önümüzdeki 1 ayda 2017 yılı ihracatımızın tamamını aşacağız ve 2018 yılını siz ihracatçılarımızın gayretleri ile tüm zamanların ayakkabı ihracat rekoru ile kapatacağız. Her ne kadar ihracatımızdaki artış hepimizi sevindirse de, biz bu artışı yeterli görmüyoruz. İhracatımızı sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da artırmak zorundayız. Sizlerle bu akşam bir arada olmamızın en önemli sebebi de işte bu zorunluluk. Türkiye, ayakkabı sektörü bugün dünyanın çift bazında en büyük 6. üreticisi, 8. İhracatçısı. Ancak değer bazında 25. sırada yer alıyoruz. Bu durumu değiştirmek zorundayız. Bunu da ancak katma değerli ihracatımızı artırarak yapabiliriz. Bunu yapmanın en etkili yolu da tasarım gücümüzü artırmak. Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu yarışma ile bu amaca katkı sağlamaya çalışıyoruz."

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- 2 kategoride yarışmanın kazananları belli oldu

Ayakkabı sektöründe katma değerli ürün ihracatını artırmak amacıyla düzenlenen yarışmada, dünyanın dört bir yanından gelen tasarımları İslam Şeker başkanlığındaki, Ertuğrul Özkök, Gülşen, Edis, Hakan Yıldırım, Zeynep Üner, Kaner Kıvanç, Erkan Zandar, Ezgi Apa, Özlem Kaya, Hakan Bahar, Mehtap Elaidi, Özgür Masur, Mehmet Yücebaşoğlu, Emre Güven, Abdülsabur Endican, Tan Erdoğdu, Tamer Yılmaz ve Süleyman Orakçıoğlu gibi isimlerden oluşan jüri değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda, kadınlar kategorisinde Dila Korkmaz birinci, Melih Öz ikinci, Gamze Gürtaşar üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Oya Cevizkaya birinciliği, Kaan Eratalay ikinciliği, Alparslan Şendağlı üçüncülüğü kazandı.

Yarışmada birincilere 15 bin, ikincilere 10 bin, üçüncülere 5 bin lira ve yurt dışı eğitim ödülü takdim edildi.

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İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle

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