Tasarruf teşvikleri ekonomiye 3,2 milyar lira kazandırdı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Tasarrufların artırılmasına yönelik 2016'nın ikinci çeyreğinden itibaren uygulanan politikaların katkısıyla Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi (OKBES) kapsamında 2,3 milyar lira, altına dayalı menkul kıymet yatırımlarıyla 770 milyon lira, konut ve çeyiz hesapları aracılığıyla da 133 milyon lira olmak üzere yaklaşık 3,2 milyar liralık tasarruf ekonomiye kazandırıldı.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs 2018 Finansal İstikrar Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, Türkiye'de tasarrufların artırılması için 2016'dan itibaren yürürlüğe giren kamu destekli çeyiz ve konut hesapları, OKBES ve altına dayalı menkul kıymet ihraçları ile kayda değer ölçüde tasarruf imkanı sağlandı.

Bu kapsamda, Şubat 2018 itibarıyla çeyiz ve konut hesabı bulunan müşteri sayısı sırasıyla 25 bin ve 13 bin kişiyi aştı.

Her bir çeyiz veya konut hesabı bulunan kişinin bu hesaplardan yalnız birine sahip olduğu varsayımı altında, toplam 38,3 bin gerçek kişinin çeyiz ve konut tasarruf hesabının bulunduğu görüldü.