"Tasarrufa dayalı finans sektöründe en belirleyici unsur güven"

İSTANBUL (AA) - Tasarruf AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Narman, "Tasarrufa dayalı finansman sektörünün en belirleyici unsuru olan güven problemini, HDI sigorta ile geliştirdiğimiz 'Tasarrufum Güvende Sigortası' ortadan kaldırdı." ifadelerini kullandı.

Narman yaptığı yazılı açıklamada, tasarrufa dayalı finansman sektörüne getirdikleri pek çok yeniliğin sektörün büyüme ve gelişmesi için katkı olduğunu kaydetti.

Dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden HDI sigorta ile çözüm ortaklığına imza attıklarını belirten Narman, "HDI ile yapılan iş birliği ile ev ve araba sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın paraları Tasarrufum Güvende sigortası kapsamında teminat altına alınıyor. Böylece vatandaşımıza daha güvenli şekilde tasarruf etme imkanı sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Narman, tasarrufa dayalı finansman sektörünün, pek çok gelir ve meslek grubundaki kişiye hitap ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tasarrufa dayalı finansman, ülkemiz için çözüm noktasıdır. Gerek uygun maliyetli olması, gerek faiz maliyetinin olmaması, gerekse çok alternatifli taksit seçenekleri ile pek çok kişinin hayalleri için adım atacağı bir umut ışığıdır. Ancak Tasarruf AŞ'den önce kişilerin para biriktirdikleri sürede akıllarına düşen, 'paramız ne olacak?' endişesi adım atmalarına engel oluşturuyordu. Biz bu durumun sektör için çözümlenmesi gereken ilk konu olduğunu tespit ettik. Bu sorunu, kişilerin para biriktirdikleri sürede birikimlerini sigortalayarak ortadan kaldırdık. Gönül rahatlığıyla tasarruf etmeleri için imkan sağladık.”