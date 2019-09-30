FİNANS

"Tasarrufa dayalı finans sektöründe en belirleyici unsur güven"

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 14:36 | Son Güncelleme

Tasarruf AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Narman: - "Tasarrufa dayalı finansman sektörünün en kritik konusu olan güven problemini, HDI sigorta ile geliştirdiğimiz 'Tasarrufum Güvende Sigortası' ortadan kaldırdı"

İSTANBUL (AA) - Tasarruf AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Narman, "Tasarrufa dayalı finansman sektörünün en belirleyici unsuru olan güven problemini, HDI sigorta ile geliştirdiğimiz 'Tasarrufum Güvende Sigortası' ortadan kaldırdı." ifadelerini kullandı.

Narman yaptığı yazılı açıklamada, tasarrufa dayalı finansman sektörüne getirdikleri pek çok yeniliğin sektörün büyüme ve gelişmesi için katkı olduğunu kaydetti.

Dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden HDI sigorta ile çözüm ortaklığına imza attıklarını belirten Narman, "HDI ile yapılan iş birliği ile ev ve araba sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın paraları Tasarrufum Güvende sigortası kapsamında teminat altına alınıyor. Böylece vatandaşımıza daha güvenli şekilde tasarruf etme imkanı sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Narman, tasarrufa dayalı finansman sektörünün, pek çok gelir ve meslek grubundaki kişiye hitap ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tasarrufa dayalı finansman, ülkemiz için çözüm noktasıdır. Gerek uygun maliyetli olması, gerek faiz maliyetinin olmaması, gerekse çok alternatifli taksit seçenekleri ile pek çok kişinin hayalleri için adım atacağı bir umut ışığıdır. Ancak Tasarruf AŞ'den önce kişilerin para biriktirdikleri sürede akıllarına düşen, 'paramız ne olacak?' endişesi adım atmalarına engel oluşturuyordu. Biz bu durumun sektör için çözümlenmesi gereken ilk konu olduğunu tespit ettik. Bu sorunu, kişilerin para biriktirdikleri sürede birikimlerini sigortalayarak ortadan kaldırdık. Gönül rahatlığıyla tasarruf etmeleri için imkan sağladık.”

Güvenin Türk vatandaşları için kritik bir konu olduğunu belirten Narman, "Daha önce pek çok kişinin sektör dışındaki farklı kuruluş ve kişilerce güvenleri kırıldı, iyi niyetleri kullanıldı, bu nedenle yola çıkarken doğru ve güçlü bir sigorta şirketi ile iş birliği yapmak bizim için çok önemliydi. Sektöre çözüm getirdiğimiz bu kritik konuda çözüm ortağı olarak dünyanın ve Türkiye'nin güven duyulan sigorta şirketlerinden HDI sigortayı seçtik." değerlendirmesinde bulundu.

Tasarruf AŞ olarak HDI sigorta ile kapsamlı bir iş birliği yaptıklarını kaydeden Narman, "Tasarrufum Güvende Sigortası"nı oluşturduklarını ve ilk yıl ücretsiz olarak sunduklarını belirtti.

Narman, Tasarrufum Güvende Sigortası'nın sektör için örnek oluşturacağını ve her şeyi devletten beklememek gerektiğini de kaydetti.

Tasarrufa dayalı finansman sektörüne ilişkin BDDK'nın çalışmalarını yakında takip ettiklerini vurgulayan Narman, "Tüm koşullar yasal süreçte netleşene kadar geçen süre zarfında kişilerin akıllarında soru işareti olmadan ev sahibi olmalarına, araç sahibi olmalarına engel teşkil eden tüm konuları da ortadan kaldırmak sektör temsilcileri olarak bizleri görevidir." değerlendirmelerinde bulundu.

PARTNERBabasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!Babasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!
Dış ticaret açığı Ağustos’ta yıllık yüzde 1.2 yükseldiDış ticaret açığı Ağustos’ta yıllık yüzde 1.2 yükseldi
Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruzBakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tasarruf AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Narman

En Çok Okunan Haberler

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası açıklandı

Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası açıklandı

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Albayrak’tan faiz indirimi açıklaması

Albayrak’tan faiz indirimi açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak, YEP'i açıkladı

Bakan Albayrak, YEP'i açıkladı

Dış ticaret açığı Ağustos’ta yıllık yüzde 1.2 yükseldi

Dış ticaret açığı Ağustos’ta yıllık yüzde 1.2 yükseldi

Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz

Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz

Bakan Pakdemirli: Fidan üretimi, son 16 yılda ortalama 350 milyona yükseldi

Bakan Pakdemirli: Fidan üretimi, son 16 yılda ortalama 350 milyona yükseldi

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı sayısını artırmaktan geçiyor (2)

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı sayısını artırmaktan geçiyor (2)

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı tabanını büyütmekten geçiyor

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı tabanını büyütmekten geçiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.