"Taşeron Bankası" ile hedef 1 milyon istihdam

Taşeron Bankası ile dijitalleşmeden en az nasibini alan inşaat sektörüne online çözümler üretmeye başladıklarını belirten İnanç, inşaatın en önemli dinamiklerinden olan iş gücünün yani taşeronların, seçimi konusunda yerli ve yabancı 3 bin 700 müteahhit firmaya hizmet sunduklarını bildirdi.

Türk müteahhitlik sektörünün dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığını anımsatan İnanç, bu sektörün, Türk taşeron firmaları sayesinde bu noktaya geldiğini söyledi.

Gazi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra girişimci olarak iş hayatına atıldığını anlatan İnanç, Türk taşeron firmalarıyla müteahhitleri bir araya getiren bir platform olmadığını fark ettiğini, bunun üzerine "www.taseronbankasi.com" adlı internet sitesini kurduğunu dile getirdi.

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk girişimci Emrah İnanç, inşaat sektöründe faaliyet gösteren 22 bin 300 taşeron firmayı bünyesinde toplayan Taşeron Bankası sitesiyle yıllık ortalama 10 bin inşaat çalışanına, Türkiye ve 22 ülkede istihdam sağlıyor.

İnanç, 60 bin lira sermayeyle kurulan şirketinin değerinin, 20 milyon dolara yaklaştığını belirtti.

Türkiye'nin en başarılı 100 girişim şirketi arasında bulunduklarına dikkati çeken İnanç, Türk inşaatçılarını, dünyaya taşımaya devam edeceklerini ifade etti.

İnanç, söz konusu hizmetin, 22 binden fazla yerli taşeron firmayla verildiğini ifade ederek, bu sayede Türk müteahhitlerin önlerinin açıldığını kaydetti.

Katar, Dubai, Gana, Fransa, Umman, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'ın aralarında yer aldığı 22 ülkeye Türk taşeron firmalarını gönderdiklerine dikkati çeken İnanç, İtalya ve Fransa'daki bazı yabancı firmaların, Avrupa ve Ortadoğu'daki işlerinde özellikle Türk taşeronları tercih ettiğini vurguladı.

Sitenin, devlet tarafından ihale edilen işleri alan müteahhitlere hizmet verdiğini anlatan İnanç, 2013'ten bugüne kadar binden fazla projeye taşeron temin ettiklerini, bunların 144'ünün yurt dışındaki projelerden oluştuğunu söyledi.

Ulusal ve uluslararası çeşitli platformlarda yılın en iyi 2. girişimi ödülüne layık görüldüğünü anlatan İnanç, "Türkiye'nin en başarılı girişimcileri arasında yer almak gurur verici bir durum ama beni en çok mutlu eden ise ülkeme kendi ölçümde katma değer katabilmem." diye konuştu.

İnanç, her yıl ortalama 10 bin inşaat çalışanına istihdam imkanı sunduklarını vurgulayarak, söz konusu istihdamın yüzde 60'ının Türkiye'de, yüzde 40'ının ise yurt dışında sağlandığını bildirdi.

İstihdam edilen insanların, çalışkanlıkları ve güvenilirlikleriyle Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ettiklerini anlatan İnanç, söz konusu firmalardan güzel geri dönüşler almanın kendisini çok mutlu ettiğinin altını çizdi.

Eylül ayı itibarıyla İnşaat Çalışanları Kayıt Sistemi ile dünyanın en büyük inşaat çalışanları havuzunu kuracaklarını açıklayan İnanç, böylece 22 ülkeden gelen iş taleplerine anlık cevap vereceklerini bildirdi.

İnanç, hedeflerinin 2020'ye kadar Türkiye ve yurt dışında 1 milyon istihdam sağlamak olduğunu bildirdi.

