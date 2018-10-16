FİNANS

Tasfiyelik eşya açık teklif yöntemiyle satılabilecek

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığınca, tasfiyelik eşya ihalelerinde kapalı teklif yönteminin yanı sıra e-ihale ile açık teklif yönteminin de kullanılabilmesinin önü açıldı - Teminat olarak alınacak tutar her iki ihale yöntemi için de ihaleye esas bedelin yüzde 10'u olarak belirlendi - Açık teklif yönteminde ihale süresince teklifler anlık olarak sistemde görülebilecek, kişiler tekliflerini ancak Bakanlıkça belirlenecek miktarlarda artırabilecek

Tasfiyelik eşya ihalelerinde kapalı teklif yönteminin yanı sıra e-ihale ile açık teklif yöntemi de kullanılabilecek.

Ticaret Bakanlığının Tasfiye Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle kapalı teklif yönteminin yanı sıra açık teklif yöntemi şeklinde yeni e-ihale yönteminin de yapılabilmesine imkan tanındı ve açık teklif yöntemine ilişkin kurallar belirlendi.

Buna göre, teminat olarak alınacak tutar her iki ihale yöntemi için de ihaleye esas bedelin yüzde 10'u olarak tespit edildi. Kapalı teklifte daha önce teklifin yüzde 10'u teminat olarak alınıyordu.

Açık teklif yönteminde ihale süresince teklifler anlık olarak sistemde görülebilecek. Söz konusu yöntemle yapılacak ihaleler Bakanlıkça belirlenecek saatler arasında gerçekleştirilecek ve yine Bakanlıkça belirlenecek aralıklarla ve sırayla sonlandırılacak.

Söz konusu ihalelerde kişiler tekliflerini ancak Bakanlıkça belirlenecek miktarlarda artırabilecek ve en yüksek teklif sahibi, yeni, daha yüksek bir teklif gelmediği sürece kendi teklifini artıramayacak, teklif başlangıç tutarları Bakanlıkça tespit edilecek.

Açık teklif yönteminde, en yüksek teklifle birlikte, ihaleye esas bedelin yüzde 75'i ve üzerinde olmak şartıyla, en yüksek ikinci teklife ilişkin teminat da ihale konusu eşya için ödeme yapılıncaya kadar bloke edilecek. En yüksek teklifte bulunan isteklinin ödeme yapması durumunda, en yüksek ikinci teklife ilişkin teminat serbest bırakılacak.

Ayrıca, bekletilmeyecek eşyanın da sadece açık teklif yöntemiyle e-ihaleyle satılabilmesi mümkün kılınırken, ihalelerin farklı iletişim kanalları üzerinden duyurulabilmesine olanak tanındı.

Satışa sunulacak araçların video görüntüsünün de sistemde yer almasına ilişkin hüküm getirildi.

İhalelere girme yasağı bulunanlar arasına, "Tüm Bakanlık personeli ile bunların eşleri ve birinci dereceye kadar (birinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları" şeklindeki ifadeyle yeni ekleme yapıldı.

Daha önce kapsamda sadece Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli, işletme müdürlüğünde görevli olanlar ve bölge müdürlüğünde tasfiye işlemlerini yapanlar, bunların eşleri ve birinci dereceye kadar (birinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları bulunuyordu.

PARTNERBu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayınBu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın
Dicle Elektrik'ten basın açıklamasıDicle Elektrik'ten basın açıklaması
Kimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluşacakKimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Tasfiye Genel Tebliği Tasfiyelik eşya ihaleleri Ticaret Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Akaryakıt pompasında promosyon devri kapanıyor

Akaryakıt pompasında promosyon devri kapanıyor

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Kamu işçisine 1083 lira ilave ödeme

Kamu işçisine 1083 lira ilave ödeme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dicle Elektrik'ten basın açıklaması

Dicle Elektrik'ten basın açıklaması

Kimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluşacak

Kimya sektörü Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de buluşacak

'Domateste suçlu, girdi maliyeti ve tuta zararlısı'

'Domateste suçlu, girdi maliyeti ve tuta zararlısı'

Domates fiyatları üreticiyi sevindiriyor

Domates fiyatları üreticiyi sevindiriyor

Sanayi üretimi Ağustos’ta yıllık yüzde 1.7 arttı (2)

Sanayi üretimi Ağustos’ta yıllık yüzde 1.7 arttı (2)

4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.