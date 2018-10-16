Tasfiyelik eşya açık teklif yöntemiyle satılabilecek

Tasfiyelik eşya ihalelerinde kapalı teklif yönteminin yanı sıra e-ihale ile açık teklif yöntemi de kullanılabilecek.

Ticaret Bakanlığının Tasfiye Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle kapalı teklif yönteminin yanı sıra açık teklif yöntemi şeklinde yeni e-ihale yönteminin de yapılabilmesine imkan tanındı ve açık teklif yöntemine ilişkin kurallar belirlendi.

Buna göre, teminat olarak alınacak tutar her iki ihale yöntemi için de ihaleye esas bedelin yüzde 10'u olarak tespit edildi. Kapalı teklifte daha önce teklifin yüzde 10'u teminat olarak alınıyordu.

Açık teklif yönteminde ihale süresince teklifler anlık olarak sistemde görülebilecek. Söz konusu yöntemle yapılacak ihaleler Bakanlıkça belirlenecek saatler arasında gerçekleştirilecek ve yine Bakanlıkça belirlenecek aralıklarla ve sırayla sonlandırılacak.

Söz konusu ihalelerde kişiler tekliflerini ancak Bakanlıkça belirlenecek miktarlarda artırabilecek ve en yüksek teklif sahibi, yeni, daha yüksek bir teklif gelmediği sürece kendi teklifini artıramayacak, teklif başlangıç tutarları Bakanlıkça tespit edilecek.