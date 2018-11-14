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Tasfiyelik eşya satışı için yeni mağaza

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 14:26 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, tasfiyelik hale gelen eşyaların perakende satışının yapıldığı Ankara Perakende Satış Mağazası yeni adresinde faaliyete geçti - Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin: - "Yasa dışı ticaretin önüne geçecek uygulamalarımız ve Kaçakçılık Kanunu gibi düzenlemeler doğrultusunda, gümrüklerde el konulan, müsadere edilen, mülkiyeti kamuya geçen eşyaları burada perakende yöntemiyle satışa sunuyoruz"

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, tasfiyelik hale gelen eşyaların perakende satışının yapıldığı mağazalarda uygun fiyatla güvenli ürünlere ulaşılabileceğini belirterek, "Yasa dışı ticaretin önüne geçecek uygulamalarımız ve Kaçakçılık Kanunu gibi düzenlemeler doğrultusunda, gümrüklerde el konulan, müsadere edilen, mülkiyeti kamuya geçen eşyaları burada perakende yöntemiyle satışa sunuyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 5 satış mağazasından biri olan ve tasfiyelik hale gelen eşyaların perakende satışının yapıldığı Ankara Perakende Satış Mağazası yeni adresinde faaliyete geçti.

Metin, mağazanın açılışında yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarını "En kolay ticaret, en güvenli ticaret " sloganıyla yürüttüklerini söyledi.

Ticareti kolaylaştırırken yasa dışı ticaretin önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Metin, bu kapsamda tasfiyelik hale gelen ürünlerin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Metin, e-ihale yöntemiyle araç ve eşya satışı gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Tasfiye eşyaları ekonomiye kazandırma yöntemlerimizden biri de perakende satış. Yasa dışı ticaretin önüne geçecek uygulamalarımız ve Kaçakçılık Kanunu gibi düzenlemeler doğrultusunda gümrüklerde el konulan, müsadere edilen, mülkiyeti kamuya geçen eşyaları burada perakende yöntemiyle satışa sunuyoruz." diye konuştu.

Daha önce hizmet verilen yerlerde ürünlere büyük ilgi olduğuna işaret eden Metin, vatandaşların perakende satış mağazalarında uygun fiyatla güvenli ürünlere ulaşabileceğini dile getirdi.

- "Geçen yıl 13 milyon liralık satış yapıldı"

Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü Rıza Mehmet Korkmaz da Ankara, Kocaeli ile Edirne'de ve ikisi İstanbul'da olmak üzere toplam 5 perakende satış mağazası bulunduğunu aktardı.

Korkmaz, "Bu mağazalarda geçen yıl itibarıyla 13 milyon liralık eşyanın satışını gerçekleştirdik. Yaklaşık 200 bin vatandaşımız buralardan alışveriş yaptı. Bu sayıyı daha da artırmayı umut ediyoruz. Buralarda vatandaşlarımıza ucuz ve nitelikli ürünleri sunma imkanımız oluyor. Bu mağazalarımızla biz de enflasyonla mücadeleye katkı veriyoruz." diye konuştu.

Daha önce Anafartalar Çarşısı'nın en üst katında hizmet veren Ankara Perakende Satış Mağazası, artık Ulus'ta Melike Hatun Camisi'nin altında yer alan toplam 600 metrekarelik yeni hizmet noktasında satışlarını sürdürecek. Söz konusu mağaza hafta içi 10.00-12.30, 13.30-17.30, cumartesi günleri ise 09.15-12.45 saatlerinde açık olacak.

Perakende satış mağazalarında genel olarak elektronik, bilgisayar, telefon, mutfak eşyaları, tekstil ve giyim eşyaları, ev aletleri ve eşyaları, mobilya ve aksesuarlar, hırdavat malzemeleri, oyuncak gibi ürünlerin satışı yapılıyor.

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