Taşınmaz özelleştirmeleri

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bazı taşınmazlar özelleştirilecek.

ÖİB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Akköprü ve Varlık mahallelerinde bulunan toplam 136 bin 126 metrekare yüzölçümlü taşınmazların ve üzerindeki binaların bir bütün halinde satış yöntemiyle özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

Geçici teminat bedelinin 10 milyon lira olarak belirlendiği ihale pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

İhaleye son teklif verme tarihi 2 Temmuz olarak belirlendi.

