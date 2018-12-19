Taşınmaz özelleştirmeleri

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan iki taşınmazın satışına onay verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi, Kurtpınar Mahallesi'ndeki 21 bin 671,72 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 3 milyon 660 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Reka Bitkisel Yağlar San. ve Tic. AŞ'ye ihale şartnamesi çerçevesinde satışı onaylandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Virancık-İmar Mahallesi'nde bulunan bin metrekare taşınmazın da 757 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Selma Beydüz'e satılması kararlaştırıldı.

