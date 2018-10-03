Taşınmaz satışları

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait 16 taşınmazın satışı yapılacak.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, şirkete ait Edirne, Çorum, Adana, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kırşehir ve Yozgat'ta bulunan ve geçici teminat bedelleri 23 bin lira ile 295 bin lira arasında değişen 16 taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfta teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı birden çok taşınmaz için de teklif verilebilecek.

İhaleler için teklif verme süresi 15 Ekim saat 16.00'da sona erecek.

