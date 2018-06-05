Taşınmaz ticaretinde yeni dönem

Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirlerle esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, taşınmaz ticaretini düzenleyen yönetmeliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Buna göre, taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirlerle esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak. Yetki belgesini, meslek odasına kayıtlı, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan, on sekiz yaşını dolduran, belirli suçlardan hüküm giymeyen ve diğer belirlenen şartları sağlayanlar alabilecek.

Gerçek kişi tacirlerle esnaf ve sanatkarların kendileri, ticaret şirketleriyle diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde şube müdürü ve taşınmaz ticareti yapılan işletmelerde çalıştırılan pazarlama ve satış personelinin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması zorunlu olacak.

Ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticaretiyle ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlarda ise bu şart aranmayacak. Böylece, taşınmaz ticaretinin belirli nitelikleri taşıyanlar tarafından yapılması, bunu yapan işletmelerde hizmet kalitesi ile tüketici memnuniyetinin arttırılması sağlanacak.