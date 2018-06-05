FİNANS

Taşınmaz ticaretinde yeni dönem

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 13:15 | Son Güncelleme

Taşınmaz ticaretinde yeni dönem

Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirlerle esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, taşınmaz ticaretini düzenleyen yönetmeliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Buna göre, taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirlerle esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak. Yetki belgesini, meslek odasına kayıtlı, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan, on sekiz yaşını dolduran, belirli suçlardan hüküm giymeyen ve diğer belirlenen şartları sağlayanlar alabilecek.

Gerçek kişi tacirlerle esnaf ve sanatkarların kendileri, ticaret şirketleriyle diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde şube müdürü ve taşınmaz ticareti yapılan işletmelerde çalıştırılan pazarlama ve satış personelinin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması zorunlu olacak.

Ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticaretiyle ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlarda ise bu şart aranmayacak. Böylece, taşınmaz ticaretinin belirli nitelikleri taşıyanlar tarafından yapılması, bunu yapan işletmelerde hizmet kalitesi ile tüketici memnuniyetinin arttırılması sağlanacak.

Taşınmaz ticaretiyle uğraşanlar mesleğini icra ederken belirli ilke ve kurallara uygun hareket edecek. Bu kapsamda, taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletmede, taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunulamayacak, verilen hizmet nedeniyle edinilen bilgi ve belgeler yetkilendirme sözleşmesinde belirtilen esaslar dışında açıklanamayacak ve kullanılamayacak, hizmet sunulurken ahlaka uygun, adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket edilecek. Bu ilke ve kurallara aykırı hareket edilmesi durumunda yetki belgesi iptal edilecek.

İşletmelerin belirli fiziksel şartları sağlaması da gerekecek. Taşınmaz ticaretinin takip ve kontrolünün sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından "Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi" oluşturulacak. Yetki belgesi verilmesi, askıya alınması, yenilenmesi ve iptal edilmesi işlemleri bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Mevcut durumda gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticareti yapan gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlar, faaliyetlerine devam edebilmek için durumlarını yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirerek on sekiz ay içinde yetki belgesi alacak. Bu kişilerde lise mezunu olma şartıyla faaliyette bulundukları işletmenin adresini değiştirmedikleri sürece yönetmelikte öngörülen fiziksel şartlar aranmayacak.

PARTNERİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara önerilerİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara öneriler
Yeni sezon deri ve kürk defilesiYeni sezon deri ve kürk defilesi
Türkiye pirinç ithal etmek zorunda kalmayacakTürkiye pirinç ithal etmek zorunda kalmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı resmi gazete taşınmaz ticareti

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Türkiye'nin en değerli markası belli oldu

Türkiye'nin en değerli markası belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı

Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı

SÖYLEŞİ - “Siber güvenlik zaaflarının küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar”

SÖYLEŞİ - “Siber güvenlik zaaflarının küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar”

Yeni sezon deri ve kürk defilesi

Yeni sezon deri ve kürk defilesi

Türkiye pirinç ithal etmek zorunda kalmayacak

Türkiye pirinç ithal etmek zorunda kalmayacak

Batman böğürtleni, Avrupa pazarında

Batman böğürtleni, Avrupa pazarında

Bursa'da 'İlk 250 büyük firma' araştırmasında sona yaklaşıldı

Bursa'da 'İlk 250 büyük firma' araştırmasında sona yaklaşıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.