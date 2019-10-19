FİNANS

Taşınmazlar 3 yılda 11,2 milyar lira getirecek

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2019 11:14 | Son Güncelleme

Gelecek 3 yılda aralarında lojman, sosyal tesis ve arsaların bulunduğu taşınmaz satışından yaklaşık 11,2 milyar lira gelir bekleniyor

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Devlet, gelecek 3 yılda aralarında lojman, sosyal tesis ve arsaların bulunduğu taşınmaz satışından yaklaşık 11,2 milyar lira gelir bekliyor.

AA muhabirinin, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgilere göre, gelecek yıl 1 milyar 200 milyon lira lojman, 981 milyon 962 bin lira arsa, 763 milyon 65 bin lira diğer taşınmaz satışı, 647 milyon 581 bin lira arazi, 3 milyon lira sosyal tesis, 1 milyon 218 bin lira diğer bina satışından olmak üzere toplam 3 milyar 596 milyon 826 bin lira gelir öngörülüyor.

2021 yılında ise 1 milyar 320 milyon lira lojman, 1 milyar 71 milyon 963 bin lira arsa, 679 milyon 967 bin lira arazi, 669 milyon 366 bin lira diğer taşınmaz satışı, 3 milyon lira sosyal tesis, 1 milyon 401 bin lira diğer bina satışından olmak üzere toplam 3 milyar 745 milyon 697 bin lira gelir elde edilmesi planlanıyor.

Teklife göre, 2022'de ise 1 milyar 452 milyon lira lojman, 1 milyar 125 milyon 564 bin lira arsa, 713 milyon 965 bin lira arazi, 607 milyon 500 bin lira diğer taşınmazlar, 3 milyon lira sosyal tesis ve 1 milyon 541 bin lira diğer bina satışları olmak üzere toplam 3 milyar 903 milyon 570 bin lira gelir hedefleniyor.

Böylece gelecek 3 yılda taşınmaz satışlarından toplamda 11 milyar 246 milyon 93 bin lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

2020, 2021 ve 2022 yılları için öngörülen taşınmaz satış gelirleri şöyle:

2020 yılı bütçe geliri

2021 yılı bütçe geliri

2022 yılı bütçe geliri

Taşınmaz satış geliri toplamı

3.596.826.000

3.745.697.000

3.903.570.000

Lojman satış gelirleri

1.200.000.000

1.320.000.000

1.452.000.000

Sosyal tesis satış gelirleri

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Diğer bina satış gelirleri

1.218.000

1.401.000

1.541.000

Arazi satışı

647.581.000

679.967.000

713.965.000

Arsa satışı

981.962.000

1.071.963.000

1.125.564.000

Diğer taşınmaz satış gelirleri

763.065.000

669.366.000

607.500.000

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