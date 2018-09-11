Taşıt-Kilometre İstatistikleri

Türkiye'de 2016'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca 280 milyar 993 milyon kilometre yol katedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini yayımladı.

TÜİK tarafından ilk kez açıklanan verilere göre, Türkiye'de 2016'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 280 milyar 993 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-kilometrenin yüzde 52,8'i otomobiller, yüzde 21,9'u kamyonetler, yüzde 13,4'ü kamyonlar, yüzde 4,4'ü minibüsler, yüzde 4'ü motosikletler ve yüzde 3,5'i otobüsler tarafından yapıldı.

Türkiye'de 2016'da trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarken, toplam taşıt-kilometre ise yüzde 11,9 yükseldi. Taşıt sayısı otomobillerde yüzde 6,9, minibüslerde yüzde 3,3, otobüslerde yüzde 1,5, kamyonetlerde yüzde 5,8, kamyonlarda yüzde 2,6, motosikletlerde yüzde 2,2 arttı. Taşıt-kilometre aynı taşıt cinsleri için sırasıyla yüzde 14,2, yüzde 8,6, yüzde 3,9, yüzde 11,3, yüzde 11,1 ve yüzde 1,3 artış kaydetti.