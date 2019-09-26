"(Taşıt kredi faiz indirimi) Otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik sağlayacak"

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Kredi faizlerinin düşmesi otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik sağlayacak. Bu aslında biraz geç kalınmış bir destek ama önemli de bir adım." ifadelerini kullandı.

Yenigün yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına indirmesinin önemli bir adım olduğunu belirtti.

Yenigün, "Kredi faizlerinin düşmesi otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik sağlayacak. Bu aslında biraz geç kalınmış bir destek ama önemli de bir adım. Tabii, bu uygulamada maliyetin bir kısmını bankalar bir kısmını da şirketler karşılayacak." diye kaydetti.

Yükselen döviz, enflasyon ve kredi faizleri nedeniyle iç pazarın 2018 yılında, geçen yıla göre yüzde 60 küçüldüğünü belirten Yenigün, "Düşük faizli kredi beklentisi bir hareketlilik sağlayacaktır. Ancak beraberinde, zaten karsız satış yapan firmalara ilave mali yük de getirecektir. Günün sonunda ise satışların canlanması ve satışlarda artış beklentisi, özellikle servis girişlerinde sektöre çok ciddi bir fayda sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.