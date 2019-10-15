Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğünde

Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandına çekilmişti. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 36-60 ay vadeli kredinin faizi de aylık yüzde 0,49-0,69 bandına düşürülmüştü.

Geçen ay üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" da taşıt kredi faiz oranlarında düşüşün sürmesine katkı sağladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ve eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'nda sırasıyla 425 ve 325 baz puanlık politika faizi indirimi, taşıt kredi faiz oranlarını da aylık ortalama yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 2'nin altına çekti.

Yılın ikinci yarısından itibaren başlayan taşıt kredi faiz oranlarındaki aşağı yönlü hareket ekim ayında da sürüyor.

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Taşıt kredi faizleri yaz aylarında başlayan düşüşü sürdürerek, ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine indi.

- Taşıt kredi faiz oranı yüzde 1,5'in altına geriledi

AA muhabirinin Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgiye göre aylık ortalama taşıt kredi faiz oranları haziran başında yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyordu. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbir ve kararlar, kamu bankalarının destekleyici adımları otomotiv sektöründe hareketlenmeyi sağladı.

Taşıt kredi faiz oranları hem Merkez Bankasının faiz kararları hem de kamu bankalarının kampanyası ile düşüşe geçti. Haziran ayında ortalama yüzde 2,4, temmuzda yüzde 2,3, ağustosta yüzde 1,9 ve eylülde yüzde 1,7 seviyesine kadar gerileyen taşıt kredi faiz oranları ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42'ye indi.

Ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerileyen ağırlıklı ortalama taşıt kredi faiz oranları, özel bankaların da kampanyaya vereceği destekle yüzde 1,3'ün altına gelebilir.

- Otomotiv pazarı 400 bini aşabilir

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 35,1 daralarak 620 bin 937 olarak gerçekleşmişti. 2018'in ikinci çeyreğinden itibaren aylık bazda gerileyen satışlar, geçen ay büyüme kaydetti.